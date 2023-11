Australia.- El banco australiano ANZ penalizará en el bonus a los empleados que no vayan a la oficina

ANZ Group Holdings, una de las principales entidades bancarias de Australia, ha advertido a su plantilla de más de 40.000 trabajadores de que aquellos empleados que no acudan a la oficina al menos la mitad de sus horas de jornada laboral podrían recibir menos bonus, ya que la presencialidad podría ser un factor relevante en la evaluación anual sobre el desempeño y la remuneración del ejercicio en curso, que finaliza en junio de 2024.

"Esto significa que si no cumple con los estándares esperados, esto puede influir en su calificación de desempeño y en los resultados de PRR [revisión de desempeño y remuneración] al final del año fiscal 24", avisa la entidad en un correo electrónico enviado a sus trabajadoresde Australia, Nueva Zelanda, India y Filipinas visto por 'The Australian Financial Review'.

En este sentido, el banco señala que, en promedio, espera que la plantilla en todo el mundo pase "un mínimo del 50% de su tiempo de trabajo programado en el lugar de trabajo", añadiendo que acudir personalmente a la oficina contribuirá a mantener la cultura de la entidad.

De este modo, ANZ sigue los pasos de otras empresas australianas como Origin Energy, el mayor proveedor de energía del país, que en los últimos meses han vinculado la remuneración discrecional a la presencialidad.

En respuesta al aviso de la dirección de ANZ, el Sindicado del Sector Financiero (FSU por sus siglas en inglés) ha convocado a los trabajadores de la entidad a una reunión de urgencia el próximo 27 de noviembre para discutir qué respuesta dar a la exigencia de la entidad.

"ANZ emitió una directiva según la cual esperan que el personal asista al lugar de trabajo un mínimo del 50% de la jornada en el ejercicio fiscal 2024. También dijeron que el incumplimiento de esta directiva puede afectar las calificaciones de desempeño de fin de año", confirma el sindicato, para el que la medida "alterará las vidas de miles de colegas de ANZ y pondrá en riesgo los resultados de desempeño futuros".

En este sentido, el FSU defiende que los trabajadores del ANZ ya han demostrado que pueden trabajar de forma remota sin que esta circunstancia tenga ningún impacto en la productividad, señalando que el reciente anuncio de ganancias récord de ANZ "es un claro testimonio de ello".