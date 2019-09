Así son las medidas del PSOE para 'seducir' a Podemos

El PSOE ha incorporado en el documento de propuestas a Podemos para negociar un gobierno progresista la reforma de la regulación por despido con el fin de revisar las causas del despido objetivo, una de las demandas tradicionales de la formación morada que no estaba incluida en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales, al tiempo que se compromete a eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones, dando un paso más sobre su compromiso inicial de reformarlo.

Junto con la eliminación del factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta el año 2022, el PSOE ofrece también eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limita la subida a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social, y se compromete a actualizarlas con el "IPC real", aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas. No obstante, este índice no se ha aplicado ni en los años 2018 ni 2019, cuando las pensiones han subido con carácter general un 1,6%, por encima del IPC previsto. Sin embargo, el IRP sigue vigente, por lo que el PSOE asume el compromiso de derogarlo.

El PSOE se compromete en su programa a "blindar" en la Constitución el sistema público de pensiones e impulsar su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de fuerzas políticas en la Comisión del Pacto de Toledo.

Para ello buscará que las cotizaciones sociales soporten el gasto de naturaleza contributiva y aumentará progresivamente las aportaciones del Estado ante el gasto ligado a la jubilación de la generación del 'baby-boom', que supondrá pasar de pagar las 9,7 millones de pensiones actuales a más de 14,4 millones de pensiones. Además, revisará el sistema de cobertura de lagunas y determinación de la base reguladora para evitar perjuicios a las personas con carreras profesionales irregulares.

Los socialistas también apuestan por revisar el complemento por maternidad de las pensiones para hacerlo "más equitativo", un complemento que perciben las madres trabajadoras cuando se jubilan en función del número de hijos que hayan tenido.

El PSOE quiere seguir adelante en la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que éstos coticen de acuerdo con sus ingresos reales, sobre la base de la información fiscal. Se compromete además a continuar mejorando la protección social de este colectivo con la intención de equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena y a extender "gradualmente" los derechos laborales de los autónomos. También contempla la creación del Consejo del Trabajo Autónomo y el Plan de Impulso del Trabajo Autónomo.

REFORMA DE LA REFORMA LABORAL Y NUEVO ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

En materia de empleo, el PSOE vuelve a plantear la modificación, con "carácter de urgencia", de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, que incluya aspectos como ampliar la ultraactividad de los convenios, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducir la dualidad entre temporales e indefinidos y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Junto con la eliminación de estos aspectos de la reforma laboral, el PSOE promete también un nuevo Estatuto de los Trabajadores, reforzar el principio de causalidad en la contratación, de forma que los contratos indefinidos sean más numerosos, mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo, cambiar la legislación sobre subcontratación laboral y combatir los supuestos de contratación de los falsos autónomos.

También se compromete a seguir aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea, a aprobar un plan de choque por el empleo joven, a elaborar el Estatuto del Becario, impulsar el derecho a la desconexión laboral y a llevar a cabo un mayor impulso en materia de formación profesional e innovación.

SIN NOVEDADES FISCALES

En materia fiscal, el PSOE no ha incluido el impuesto a la banca en sus propuestas a Podemos, pero sí se compromete a reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios. También se propone la armonización a nivel europeo con los impuestos a determinados servicios digitales, el impuesto sobre transacciones financieras y el impulso a la fiscalidad ambiental.

Para ello, el PSOE quiere aprobar el impuesto sobre las transacciones financieras ('tasa Tobin'), que grave con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas, y vuelve a plantear el impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') con el fin de gravar aquellas operaciones que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea.

En el Impuesto sobre Sociedades, los socialistas insisten en establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos, al tiempo que quieren limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en otras empresas. El PSOE también ejercerá un mayor control sobre las sicavs, y en el caso de las pymes, el tipo de Sociedades se rebajará del 25% al 23%.

En el IVA, contempla reducir el tipo al 10% en el caso de los servicios veterinarios y se compromete a promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo, así como la revisión de los tributos ambientales existentes en todas las administraciones para avanzar en su armonización y su eficacia.

Igualmente, aprobará una Ley contra el Fraude Fiscal para prevenir y combatir las nuevas formas de evasión, aumentará los activos de la Inspección de Hacienda y luchará contra los paraísos fiscales, al tiempo que se compromete a prohibir las amnistías fiscales y a reducir a 1.000 euros los pagos en efectivo.

REFORMAR EL SISTEMA ELÉCTRICO

En el ámbito energético, el programa común progresista incluye la elaboración de un plan de reforma del sistema eléctrico que favorezca la transición hacia la descarbonización y unos "precios asequibles" para el consumidor y las empresas.

Además de introducir las modificaciones necesarias para dotar de estabilidad al marco retributivo de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, el PSOE se compromete a impulsar la elaboración de normas legales para reformar el mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las renovables se traslade al precio de la electricidad y se garantice la rentabilidad adecuado y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas.

Otra de las iniciativas incluidas en este ámbito es la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de potenciar la competitividad y eficiencia de las empresas con altos costes energéticos, a través de compensaciones y exenciones de pago a cambio de que éstas mejoren su eficiencia energética y que mantengan y generen empleo.

En este marco, implementará un plan de vivienda sostenible ligada a la estrategia de rehabilitación de edificios a largo plazo (horizonte 2050).