Ángel Gaitán, empresario: "No encuentro trabajadores y, como yo, estamos muchísimos autónomos, es mentira que se pague mal"

El empresario y mecánico Ángel Gaitán ha vuelto a generar una gran controversia con sus declaraciones en un vídeo de Instagram. En esta ocasión, el foco de su crítica ha sido la acuciante falta de personal que, según afirma, le impide hacer crecer sus negocios. "No encuentro trabajadores y como yo estamos muchísimos pequeños y medianos empresarios y autónomos", ha sentenciado Gaitán en una publicación que no ha tardado en viralizarse. El empresario ha asegurado que este problema no se limita a su sector, sino que afecta a muchos otros ámbitos como la construcción.

Frente a las acusaciones habituales sobre las malas condiciones laborales, Gaitán se ha defendido de forma tajante, negando que el salario sea el problema. "Y no me vengáis a contar que si se paga mal, porque es mentira. En mi caso es mentira, habrá de todo", ha recalcado. En su opinión, el mercado laboral sí recompensa a quien lo merece: "La gente que lo vale tiene trabajo donde le dé la gana y cobra bien".

La gente que lo vale tiene trabajo donde le dé la gana y cobra bien" Ángel Gaitán Empresario

Una crítica a la cultura del mínimo esfuerzo

Gaitán ha atribuido esta crisis de personal a un problema social más profundo, relacionado con la falta de esfuerzo y sacrificio. "No es normal que queramos tener tantísimos derechos y no queramos tener ninguna obligación", ha criticado. El empresario, que en otras ocasiones ha defendido la cultura del trabajo, ha lamentado la pérdida de valores y ha utilizado una metáfora contundente para describir a quienes no se esfuerzan: "se convierte en una bola de billar que va rulando de un lado para otro, comiendo, cagando y durmiendo".

TikTok: @angel_gaitan_oficial Ángel Gaitán, empresario, en el vídeo

Para el mecánico, la solución pasa por una medida drástica: la eliminación de las ayudas sociales para quienes estén en condiciones de trabajar. "La única manera que tenemos de que esto cambie es que se acaben todas las ayudas a todas las personas que no tienen una discapacidad", ha propuesto. "Si tu cabeza te funciona y tienes dos manos para trabajar, a tomar por c*** las ayudas", ha sentenciado visiblemente indignado.

La amenaza de los robots y el futuro del empleo

Mirando hacia el futuro, Gaitán ha lanzado una seria advertencia sobre la automatización y el impacto de los robots en el mercado laboral, citando el ejemplo de Amazon. "El problema lo tenéis los que sois prescindibles y os pueden cambiar por un robot", ha advertido. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que ciertos perfiles profesionales, como el suyo, están a salvo. El también experto en automoción ha afirmado con rotundidad: "A ningún autónomo currante le va a cambiar un robot. A ningún mecánico, a ningún fontanero, a nadie".

A ningún autónomo currante le va a cambiar un robot" Ángel Gaitán Empresario

Finalmente, el empresario ha cerrado su intervención con un llamamiento a la acción dirigido a quienes no encuentran trabajo. "Es momento de que te fórmate, es momento de que te esfuérces", ha aconsejado, instando a la gente a demostrar su valía antes de exigir. "Reacciona, ponte a currar y no exijas tanto. Primero demuestra", ha concluido, vaticinando que quienes no lo hagan "van a pasar calamidades".