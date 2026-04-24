ANCI solicita una revisión excepcional de precios ante el shock de costes derivado de la crisis en Oriente Medio

ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas, advierte de que la actual situación en Oriente Medio incrementa la presión sobre el sector de la construcción y supone un riesgo para la estabilidad de los contratos de obra pública.

En un momento en que el sector ya venía acumulando una significativa tensión económica por el alza de costes de los últimos cinco años -por el continuo encarecimiento de los materiales y de los costes laborales-, la escalada del precio de los combustibles y la energía derivada de la guerra en Irán, ha venido a acentuar el problema. Desde el inicio del conflicto, los materiales de construcción básicos, como hormigones, áridos, acero, ladrillos o plásticos, registran subidas de entre el 10 y el 25%, destacando muy especialmente el betún, cuyo precio se ha incrementado entre un 30 y un 40%.

Esta nueva espiral inflacionista está complicando la ejecución de los contratos públicos, a la vez que genera incertidumbre sobre los contratos futuros. Ante esta situación, ANCI recuerda la demanda del sector sobre la necesidad de disponer de un mecanismo estable, automático, ágil y efectivo, que permita adecuar las variaciones en los precios a la realidad de la ejecución de los contratos públicos.

En este sentido, ANCI considera de gran relevancia la propuesta de CEOE para garantizar la estabilidad económica de los contratos del sector público, aprobada esta misma semana y que articula dos tipos de medidas:

Con carácter estructural, una reforma normativa que recupere la obligatoriedad de la revisión de precios para todos los contratos públicos y que incluya el coste de la mano de obra entre los conceptos revisables. Con carácter coyuntural y urgente, la reactivación del mecanismo de revisión excepcional de precios establecido en el Real Decreto-ley 3/2022, mediante una reforma de su redacción que permita su utilización, de manera automática y eficiente, para atender el actual shock de precios derivado de la crisis en Oriente Medio.

ANCI considera que estas medidas son imprescindibles para preservar la competitividad de un sector estratégico para la economía española, garantizar la prestación de los servicios públicos y proteger el interés general.

Sobre ANCI

ANCI es la asociación de las constructoras no cotizadas que, desde 1997, promueve la eficiencia en la contratación de obra pública y la consolidación de un tejido empresarial competitivo, innovador y solvente, mediante el fomento de la concurrencia, la libre competencia y la igualdad de oportunidades para las empresas del sector.

ANCI agrupa a 25 empresas constructoras, responsables del veinte por ciento de la obra pública que se ejecuta en España, con actividad en construcción, concesiones y servicios en más de cuarenta países.