¿Son efectivas las medidas de algunos propietarios para burlar el tope del 2%? Un experto nos responde

Si eres de los que, a lo largo de este año, piensa en vivir alquilado o, incluso ya lo hace, bien atento porque esto te interesa. Y es que hace muy poco conocíamos cómo el Gobierno ha decidido prorrogar, al menos seis meses más, el tope del 2% en la subida del alquiler. Con esta prórroga se tiene por objetivo proteger a los inquilinos frente a la inflación y, por tanto, a la subida de precios.

Una medida que repercute positivamente en los propios inquilinos, pero negativamente en los propietarios y en el propio mercado del alquiler. Pero vamos por partes, porque también, a lo largo de esta semana conocíamos que son muchos los arrendadores que, para protegerse a sí mismos, están tomando una serie de medidas legales para sortear ese tope del 2%.

Y es que si uno traduce ese tope del 2% a la práctica, se dará cuenta que no está del todo funcionando. Como bien sabes, el precio del alquiler se actualiza conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), una tasa que en el mes de enero ha sido del 5,8%. Es decir, que en algunas ciudades y en sus distritos, el alquiler ha subido más del 10%. ¿Por qué, entonces, no funciona este tope?

Las respuestas nos las da un experto inmobiliario, Óscar Martínez, que es el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, que nos explica cómo esta medida es completamente negativa para los propietarios, que, en la mayoría de los casos, son personas que tienen que pagar esa hipoteca. "Además de lo que les ha subido la hipoteca, tienen mayores gastos de comunidad, los arreglos son más caros. Tienen que asumir los gastos de los desahucios, está bien que no se les pueda echar, pero no a cuenta de los propietarios" comenzaba explicándonos.

"No me parece justo que te aproveches, que sea el Gobierno quien asuma los gastos. No favorece a que más personas se metan en los alquileres" contaba. Es decir, se trata de una medida que perjudica al propio negocio del alquiler, mermando así la oferta frente a la demanda.

En los últimos días, pudimos ver cómo muchos propietarios, desfavorecidos por esta medida, utilizaban distintas tácticas legales para poder sortear ese tope del 2% en los precios del alquiler.

¿Son efectivas las medidas de algunos propietarios para burlar esta medida?

Desde el alquiler de habitaciones hasta utilizar la figura jurídica de la "tácita reconducción", en la que ahondaremos más adelante. Con ella, son muchos los arrendadores que sortean ese tope del 2% para poder subir a sus inquilinos el alquiler. Pero, ¿son efectivas esta medida o a la larga van a perjudicar a los propietarios?

"Se pueden hacer muchas cosas, pero luego los juzgados no te dan la razón. Yo no lo veo tan claro, los juzgados apoyan, por lo general, más a un inquilino que a un propietario. No creo que puedan aplicar esas normas" nos contaba el experto inmobiliario. Es decir que, quizá, de forma inicial les sirva para poder subir el precio del alquiler, pero, en un largo plazo, será una medida que sea perjudicial paa los propietarios.

Así puede pasar también con esa figura jurídica de la que hablábamos: la "tácita reconducción", que, consiste, básicamente, en que, cuando un contrato entre un propietario y un arrendatario termina a los cinco años, se prorróga automáticamente si nadie está en desacuerdo. "En esa prórroga no podrías aplicar más que lo legal, es una prolongación del contrato anterior. Durante los primeros cinco años no puedes aplicar ninguna subida que no sea el IPC, pero a partir de ahí, si haces un nuevo contrato, es otro" explicaba.

Una figura que se está empezando a aplicar con esta prórroga en el tope del alquiler, pero que, igual que el resto, no tendrá ninguna efectividad en el futuro.

Qué podemos hacer cuando el propietario nos sube el alquiler a pesar del tope del 2%

Eso sí, es posible que a pesar de la medida, nuestro casero pueda subirnos el alquiler. Algo que Óscar Martínez nos explicaba que puede pasar perfectamente, "si el inquilino no dice nada, no pasa nada, pero si no protesta el propietario, lo puede hacer. Más de uno no pone pegas, pero tienen que estar los dos de acuerdo. Si no, no puedes subirlo más de ese 2%" apuntaba.

Por eso, insiste en que lo mejor que podemos hacer es tener una buena comunicación con el casero, que permita que se puedan negociar todos los flecos que puedan quedar sueltos. "Si eres un inquilino serio, tienes posibilidades de que el propietario te mantenga la renta, o te suba lo mínimo" contaba a COPE.

La situación, igualmente, está afectando ya al propio mercado del alquiler, que, en palabras del experto inmobiliario, "está cada vez peor". "Hay muchas personas que se están pasando otra vez al alquiler, no llegan a la compra por la subida de intereses. Todavía tenemos más demanda.Es un buen negocio, pero el problema es la inseguridad y lo que la ley está creando continuamente no da esa seguridad para que la gente invierta. Si queremos bajar los precios, más oferta y menos demanda" contaba.