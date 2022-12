¿Qué consecuencias tendrá mantener el tope del 2% en la subida del alquiler?: "No ayuda a que haya más oferta"

El precio de los alimentos va a subir un 20% en los próximos dos años. Esto significa que las familias tendrán que gastar 70 euros más al mes en la cesta de la compra, lo que se traduce en 850 euros al año. Son las conclusiones de un estudio de CaixaBank. Por eso la vicepresidenta Yolanda Díaz ha rescatado la idea de intervenir el precio de los alimentos.

La luz también sube mañana hasta los 212 euros. Pero los carburantes han bajado esta semana a precios mínimos desde hace un año. Si tenemos en cuenta la bonificación de 20 céntimos, el precio de la gasolina se queda en 1,48 euros y el del diésel en 1,56. Y esto, con la ampliación del descuento todavía en el aire.

Por otro lado, los trabajadores del Banco Central Europeo amenazan con ir a la huelga por el bloqueo de la subida salarial. La entidad ha propuesto una subida del 4%, pero los empleados quieren que se ajuste a la inflación, que es del 10% en la eurozona.

Y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, ha elevado a 5 000 euros el límite para los pagos en efectivo. Antes estaba en 2 000. La autoridad monetaria ha advertido de que esto puede entrar en conflicto con la modernización del país.

Volviendo a España, el Gobierno ha vuelto a ampliar el tope del 2% en la subida del alquiler. La medida entró en vigor en abril, y estaba previsto que durara tres meses. Pero ahora se va a extender hasta 2024. El tope es una forma de proteger a los inquilinos frente a la subida de la inflación, pero el mercado se está resintiendo. Los precios están disparados, y la oferta es cada vez menor. Óscar Martínez es experto inmobiliario y se ha pasado por 'La Linterna' para hablar de este tope y cómo puede afectar a arrendadores y arrendatarios.

No se hace nada para que el mercado aumente

Ha dicho que cualquier medida a favor de los arrendatarios va en contra de los intereses de los propietarios, que son los que tienen que pagar todos los gastos extra: "Los propietarios suelen ser gente muy sencilla que tiene 2 o 3 propiedades alquiladas y viven con esos pagos. Para el inquilino es perfecto".

Hay menos oferta, y estas medidas lo que hacen es asustar a los posibles inversionistas: "Hace falta mucha oferta y menos demanda, y eso se cubre con más alquileres, pero con medidas que perjudican al arrendador va a ser difícil que el mercado crezca. Esto va a seguir parecido a como está ahora".

La letra pequeña al impuesto a la banca

Aunque, esta menor oferta, lógicamente beneficia al propietario: "La ventaja es que tiene una fila detrás y puede elegir las condiciones que más le interesan por la gran fila de interesados que va a tener interesadas en alquilar. Son medidas que no favorecen la idea de que haya más viviendas en el mercado, y no parece que esto vaya a cambiar".

Una medida que, además, no ha funcionado en las principales capitales europeas: "En París desaparecieron miles de casas del mercado, se reduce el mercado y se envejece porque no se invierte en mejoras en la vivienda. Parece que la nueva ley de vivienda lo quiere meter, desarecerán más pisos y la mayoría pasarán al mercado vacacional, no se está haciendo nada positivo para que este mercado aumente".

En Madrid, por ejemplo, el precio de los alquileres ha subido un 15% en el último año: "Cada vez es más difícil encontrar un piso. Hay familia que buscan casa desde dos años antes porque el mercado no aumenta y tampoco hay medidas que ayuden. Cada vez tendremos más ocupas".

El mercado de la compra va a subir estos años, pero de manera razonable: "Con la obra nueva, la 2ª mano se ha quedado bien. Se va a ralentizar y el que quiera vender rápido tendrá que bajar el precio. El interés fijo al 3% va a ayudar mucho. Es caro cuando parte de un 1%".

Sobre las ayudas a las hipotecas que ha aprobado el Gobierno, es bastante escéptico: "Son voluntarias. No creo que la banca las lleve el pie de la letras, lo negociará con cada cliente. Lo que más me preocupa es el impuesto a la banca porque va sobre los ingresos y no sobre los beneficios, lo que puede hacer que no salga mucho dinero al mercado. Veremos la letra pequeña".