Agenda Informativa de Europa Press para el 15 de junio ( 3 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este miércoles, 15 de junio, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, Nueva Economía Fórum organiza un desayuno con el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en el Casino Gran Círculo. Alcalá, 15.

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, abre la segunda jornada de Global Mobility Call. El consejero delegado de IAG (11.35) y la presidenta de Adif (12.40) también participan. En Ifema Madrid y online.

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y del PP extremeño, José Antonio Monago, asiste al desayuno informativo del Foro Nueva Economía del presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Casino Gran Círculo.

-- 09.30 horas: En Madrid, CCOO presenta el estudio 'Políticas de empleo, trabajo a distancia y derechos digitales'. En la sede del CES, calle Huertas, 73.

-- 10.00 horas: En Madrid, el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, presenta la revista 'El impacto económico del sector de datos en España. Una propuesta de cuantificación'. El acto será clausurado por Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En el Club Financiero Génova, calle Marqués de la Ensenada, 14, o a través de Zoom.

-- 10.00 horas: En Madrid, CaixaBank, Swatch y Visa presentan Swatch Pay!, la colección de relojes Swatch que permite hacer pagos sin contacto. Participan Rafael Herrador, director territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, y directivos de Swatch España, Visa España y CaixaBank Payments & Consumer. En el centro 'all in one' Madrid de CaixaBank. Plaza Colón, número 1.

-- 10.30 horas: En Madrid, Bankinter e Iesa presentan su solución centrada en los fondos 'Next Generation EU' para la rehabilitación de viviendas y edificios. Contará con la participación del director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Francisco Javier Martín Ramiro. Paseo de la Castellana, 29 (Madrid).

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el acto de constitución del Grupo de Trabajo "Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico", en el marco de la Feria GENERA 2022 que se celebra en IFEMA Madrid. También interviene la vicepresidenta Teresa Ribera. Acceso sur de IFEMA. Avenida del Partenón, 5.

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene en el X Congreso Confederal de la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), en el Pabellón Municipal de IFEMA Madrid.

-- 11.00 horas: En Madrid, el director general de Nespresso en España, Vincent Termote, presenta la nueva boutique de la firma en Madrid en Gran Vía, 44.

-- 11.00 horas: En Madrid, la Fundación Civismo presenta la herramienta 'Calculadora Fiscal' para conocer la cantidad a pagar o devolver en concepto de IRPF según el lugar de residencia del contribuyente. Sede de La Fundación Civismo, Paseo de la Castellana número 114.

-- 12.00 horas: En Alcobendas (Madrid), el consejero delegado de GFT España, Manuel Lavín, atiende a los medios en la inauguración de la nueva oficina de la consultora (Avenida Bruselas, 26, Alcobendas).

-- 13.00 horas: En Madrid, Sernauto y Hays presentan el estudio "El talento en la industria de la automoción, clave para la movilidad sostenible" en el Global Mobility Call. Asistirán Imma Martínez, National Industry Business Manager de Hays; Tomas Lara, Group Regional HR Director Iberia & North Africa de Faurecia o Alberto Pérez, Director de RRHH de Caetano Retail España, entre otros.En Ifema Madrid, en el Tech, Data & Innovation Forum. .

-- 13.30 horas: En Madrid, la patronal Inverco celebra su asamblea. Hotel Villamagna. Paseo de la Castellana, 22.

-- 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene en el acto de clausura del Foro de Turismo 'Escápate cerca', organizado por el Grupo Prensa Ibérica, en la Casa de América.

TURISMO

-- 11.55 horas: En Madrid, el presidente de la ALA, Javier Gándara, Ana Salazar (Aena), Teresa Parejo (Iberia), Javier Arnaldo(Airbus) y Álvaro Macarro (CEPSA) participan en una mesa redonda en el Global Mobility Call. Presencial y streaming. .