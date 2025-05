Un abogado detecta una práctica ilegal en el ticket de un restaurante al pagar unas bravas y avisa a todos los consumidores: "No se puede

Publicado el 05 may 2025, 15:10 - Actualizado 05 may 2025, 15:29

Salir a comer a un restaurante los fines de semana es una actividad que nos permite disfrutar del tiempo libre, desconectar de la rutina y no cocinar, probar nuevos sabores o pasar tiempo con amigos, pareja o familia, en un entorno diferente.

Y eso es algo que nos gusta mucho a los españoles. Durante 2024, el gasto total de los consumidores en bares y restaurantes en España alcanzó los 42.500 millones de euros, marcando un avance del 2,1% en comparación con el año anterior. Este incremento viene dado, en buena medida, por una subida del 2,5% en el gasto medio por cliente, a pesar de que el número de visitas descendió ligeramente, un 0,4%, según datos de Circana.

El precio sigue siendo el mayor hándicap que tenemos a la hora de decidir si comer fuera, especialmente en un contexto económico en el que el 63% de los consumidores admite que su situación financiera influye directamente en sus decisiones de consumo en hostelería.

No obstante, el informe también señala que otros elementos influyen cada vez más en la elección de restaurante, como la calidad de la experiencia y las recomendaciones de terceros, ya sea a través de reseñas online o del simple boca a boca.

Con la vista puesta en 2025, las previsiones apuntan a una recuperación moderada de la demanda, con un crecimiento estimado del 0,2%, lo que sugiere una estabilización progresiva del sector.

Como decíamos, salir a un restaurante es algo deseable y agradable con lo que disfrutar, si bien hay situaciones que pueden enturbiar un poco la experiencia. Esto es precisamente lo que le ha sucedido al abogado experto en temas laborales, José Ramón López Martínez . "Me la colaron en un restaurante el fin de semana y no me di cuenta".

Pero es que, según explica, "no siempre es fácil darse cuenta" porque se trata de algo que "no se puede hacer, que es ilegal".

Aunque no sea una situación habitual, sin duda nos puede pasar a cualquiera, con lo que nunca está de más conocer nuestros derechos para evitarlo y saber actuar en consecuencia. "Cuando miré la carta vi que el menú estaba a 23 euros", explica el letrado mostrando el ticket con el nombre del establecimiento pixelado, aunque se puede leer algunas palabras en catalán como 'preu' o 'patates braves'.

Probablemente, "en algún lugar de esa carta ponía que los precios no incluían el IVA y esto realmente no se puede hacer porque la ley de Consumidores y Usuarios dice que la información al consumidor tiene que ser clara y los precios tienen que tener ya el IVA incluido.

Es decir, aclara que "cuando cualquier persona va a comer, a comprar un producto en el supermercado, o lo que sea, el precio que se le tiene que reflejar es el de venta, el que tiene los impuestos incluidos".

Algo que en la carta de este restaurante no sucedía "y por eso en el ticket se veía el incremento del 10% de IVA".

Recuerda el abogado que el precio final no solo se tiene que reflejar con las consumiciones de la carta. Si quieres poner un suplemento de terraza, tampoco podrías advertirlo en cualquier lugar, "debería aparecer en la propia carta, en una columna al lado los precios y con el precio final".

En resumen, señala, "la información tiene que ser clara para el consumidor, para no dar lugar a confusiones".

