“Adelanta tu vuelo”, la nueva tarifa flexible de Iberia Express para volar a Baleares

Iberia Express, la low cost líder en el aeropuerto de Madrid y en las rutas que conectan la capital con las Islas Baleares, ha lanzado una nueva opción para sus pasajeros en los vuelos con destino Mallorca, Menorca e Ibiza. Desde ahora, los clientes podrán adelantar su vuelo en el propio aeropuerto, saliendo de Madrid o desde Baleares, lo que aportará una mayor flexibilidad y comodidad para sus desplazamientos.

Esta nueva ventaja está disponible para los viajeros que reserven las tarifas Balear Plus y Balear Flex en clase turista, así como Balear Business Plus y Balear Business Flex en clase Business. El adelanto de su vuelo podrán gestionarlo directamente en el aeropuerto, en los mostradores de facturación o, incluso, en la puerta de embarque, siempre que el pasajero no requiera facturar equipaje. Estas tarifas que pueden identificarse fácilmente en www.iberiaexpress.com incluyen también early check-in, equipaje en cabina y facturado, asiento XL y prioridad en el embarque.

"En Iberia Express intentamos mejorar constantemente la experiencia de nuestros clientes y quienes vuelen entre Madrid y Baleares con estas tarifas, tendrán más flexibilidad para optimizar su tiempo", afirma Isabel Rodríguez, directora comercial de la aerolínea.

Mayor conectividad con Baleares

Iberia Express es la líder en las rutas entre el archipiélago y Madrid y, actualmente, opera casi 200 vuelos semanales entre Madrid y las tres islas principales, ofreciendo hasta siete vuelos diarios entre Madrid y Mallorca, cuatro con Ibiza, y hasta tres diarios con Menorca. Esto supone una excelente conectividad para el archipiélago, con la península y con los más de 100 destinos internacionales que ofrece el grupo Iberia. Una conectividad que se mantiene durante todo el año para los residentes y para contribuir a la desestacionalización del turismo. Más información y reservas en la web www.iberiaexpress.com.

Iberia Express es parte del Grupo Iberia, la low-cost líder en el aeropuerto de Madrid y también en las rutas con Canarias y Baleares. Ofrece rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia, como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 25 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. En 2024 ha sido la low cost más puntual del mundo y la aerolínea más puntual de Europa, según la consultora Cirium.