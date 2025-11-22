Yolanda Gómez, experta económica: "El problema con la subida salarial a los funcionarios está en los dos primeros años, solo sube un 2 por ciento y ahí está la discrepancia"

El Gobierno y los sindicatos se encuentran en plena negociación para la subida salarial de los empleados públicos. La oferta del Ejecutivo propone un incremento del 11% repartido en cuatro años, lo que supondría un coste para el Estado de unos 20.000 millones de euros. En el programa 'La Linterna', de Ángel Expósito, la periodista económica de ABC, Yolanda Gómez, ha analizado las claves de esta negociación.

División sindical ante la oferta

La propuesta ha generado distintas reacciones entre las organizaciones sindicales. Mientras que UGT y Comisiones Obreras "miran con buenos ojos la propuesta", según Gómez, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que es el sindicato mayoritario, considera que "le sigue pareciendo corta". Esta división abre un escenario de incertidumbre sobre si los funcionarios amenazan con movilizaciones o se llegará a un consenso.

La clave: el reparto en el tiempo

Para la experta económica, la principal discrepancia no reside en el porcentaje total, que supone una media de algo más del 2,5% anual, sino en su distribución. "El problema con la subida salarial a los funcionarios está en los dos primeros años, solo sube un 2 por ciento y ahí está la discrepancia", ha señalado Gómez. Este reparto es el que ha generado el principal punto de fricción, cuyo futuro del acuerdo salarial podría depender del calendario político.

El drama de la vivienda, el gran olvidado

Durante su intervención, Yolanda Gómez también ha puesto el foco en el que considera el principal problema para los españoles: el acceso a la vivienda. La periodista ha criticado que los políticos no aborden este drama, a pesar de que el precio de la vivienda de segunda mano ha subido casi un 26% en dos años y el del alquiler por encima del 22%.

Gómez ha lamentado que el crecimiento económico no se refleje en el bienestar de los ciudadanos. "Se llenan la boca los políticos de lo que está creciendo la economía, pero al final, si eso no se traduce en el bienestar de la gente, (...) pues no sirve para nada", ha afirmado. En este sentido, ha calificado la ley de vivienda como una "chapuza" que no soluciona el problema de fondo.