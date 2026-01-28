"Son 14.250 millones de euros al mes el gasto en pensiones y el problema es que el que se va jubilando tiene pensiones mucho más altas de lo que han cotizado por ellas"

El Gobierno ha sufrido una importante derrota este miércoles en el Congreso al no conseguir sacar adelante su decreto ómnibus. Este incluía medidas tan significativas como la revalorización de las pensiones, afectando a casi 9,5 millones de pensionistas, y el escudo social que impide los desahucios a familias vulnerables. El revés parlamentario abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre cómo se aplicarán estas medidas.

Una revalorización por partes

En el programa La Linterna de COPE, el presentador Ángel Expósito ha analizado la situación con la experta económica Pilar García de la Granja. Según ha explicado la directora de Mediodía COPE, lo más probable es que el Gobierno opte por trocear el decreto, tal y como hizo el año pasado, para que las medidas se voten por separado. De hecho, las pensiones de enero ya se han pagado con un incremento del 2,7%, y el Ejecutivo necesita ahora validar la subida definitiva. García de la Granja ha recordado que el Partido Popular ya había manifestado su apoyo a la revalorización, criticando únicamente el formato de "bolso de señorita Pepys" del decreto.

El récord de gasto y el verdadero problema

El debate sobre las pensiones llega en un momento en que el gasto ha alcanzado un nuevo récord. En el arranque de 2024, el Estado ha destinado más de 14.250 millones de euros a pagar las pensiones, casi un 10% más que en el último mes del año anterior. Con esta revalorización, la pensión media se sitúa en 1.563 euros y, según los expertos, seguirá aumentando.

Alamy Stock Photo Pareja jubilada en la terraza de Las Teresas 1870, restaurante andaluz con barra tradicional, Barrio de Santa Cruz, Sevilla

Pilar García de la Granja ha señalado que el problema de fondo del sistema no es la falta de cotizantes, sino una combinación de dos factores clave. Por un lado, el envejecimiento de la población, y por otro, que "la gente que va envejeciendo y que se va jubilando tiene pensiones mucho más altas de lo que han cotizado por ellas". A esto se suma que la esperanza de vida es mayor, por lo que las pensiones se cobran durante más tiempo, generando un desequilibrio estructural.

La gente que va envejeciendo y que se va jubilando tiene pensiones mucho más altas de lo que han cotizado por ellas"

La experta económica lo ha ilustrado con un ejemplo claro para explicar el desfase del sistema: "Si tú has cotizado por 1.200 euros al mes y te están pagando 1.400, pues ahí hay un agujero de 200 euros". Este desajuste evidencia por qué las cotizaciones de los trabajadores actuales son insuficientes para cubrir el gasto total. La situación pone de manifiesto que las cotizaciones de los trabajadores no alcanzan para pagar las pensiones.

Si tú has cotizado por 1200 euros al mes y te están pagando 1400, pues ahí hay un agujero de 200 euros"

Alamy Stock Photo Vista trasera de una pareja de ancianos en cubierta mirando hacia tierra, a bordo del ferry de cruceros, al entrar en Santander

El futuro económico según los expertos

A la tensión sobre el sistema de pensiones se suma otra advertencia del Consejo General de Economistas. Según este organismo, seis de cada diez expertos prevén que la economía española sufrirá un frenazo importante una vez que Bruselas cierre el grifo de los fondos europeos este año. Esta perspectiva añade más presión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas.

En definitiva, el sistema se enfrenta a un doble desafío: uno político e inmediato, que es conseguir la aprobación de la revalorización anual, y otro estructural y a largo plazo. Este último pasa por resolver la insostenibilidad del modelo actual, un reto que requerirá reformas profundas más allá de las subidas de cotizaciones, tal como se ha analizado en las Clases de Economía de La Linterna.