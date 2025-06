Este es el sector que genera mejores sueldos en España: han desaparecido más de 70.000 empresas en los últimos años

Este viernes, Marc Vidal abre su 'Salida de Emergencia' en 'Herrera en COPE' poniendo el foco en la situación laboral que sufren los españoles y en lo que se conoce como "pobres asalariados".

"Cada vez afecta a más personas. Tiene que ver con que, aunque el salario medio en España, ajustado por inflación, ronde los 28.000 €, el salario más frecuente, es decir, el que cobra mas gente, es de 15.574 €.

Es como ingresar en la pobreza por contrato. Y no, no es que la gente no trabaje. Es que trabaja y sigue siendo pobre. El eufemismo técnico es “pobreza laboral”; el diagnóstico real: estafa estructural.

El gobierno celebra récords de empleo mientras uno de cada seis trabajadores es pobre. La recaudación fiscal sube, pero no porque la gente tenga una mejor capacidad adquisitiva, sino porque la inflación les empuja a tramos impositivos más altos. Y eso tiene un nombre: trampa fiscal".

¿cÓMO hemos llegado a esta situación?

"España decidió hace décadas que era mejor servir cañas que fabricar microchips. Entre 2000 y 2025, han desaparecido más de 70.000 empresas industriales. Hoy, el 77% del empleo está relacionado con los servicios, principalmente turismo, hostelería y comercio.

La industria, que genera mejores sueldos, agoniza. Y los fondos europeos, que debían transformar todo esto, se han quedado atrapados entre la burocracia y la propaganda. Mientras tanto, el 34% de los niños vive en riesgo de pobreza, la edad media para emanciparse son 30 años, el alquiler es una subasta, la natalidad se hunde y el talento huye.

Pero eso sí, el PIB crece más que en ningún lugar del universo conocido. Pero lo cierto es que España no es pobre. Está mal gestionada. Tiene talento, recursos y oportunidades. Pero no tiene modelo. Y sin modelo, no hay futuro.

O recuperamos la industria o acabaremos siendo el bar de Europa literalmente. Estos días de esperpentos y "leires", viene que ni pintado aquello de Valle-Inclán en "Luces de Bohemia": "los españoles han hecho del esperpento su forma de gobierno".