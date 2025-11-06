Las renuncias de contratos indefinidos se disparan un 254 por ciento en España: "Hay una tendencia entre la gente joven a cambiar de forma más habitual de puesto de trabajo"

España continúa batiendo récords en el número de dimisiones. Según los últimos datos de la Seguridad Social, hasta el mes de septiembre se han registrado 2,5 millones de renuncias, una cifra que ha generado numerosas incógnitas. Este fenómeno ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el presentador Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, quienes han destacado un dato especialmente llamativo: la renuncia de contratos indefinidos se ha disparado un 254 % tras la última reforma laboral.

Pilar García de la Granja, directora de Mediodía COPE, ha señalado la dificultad de encontrar una única explicación a este auge. "Nadie se lo explica", ha comentado tras consultar con varios expertos. Sin embargo, ha apuntado a una posible causa: "Es verdad que hay una tendencia entre la gente joven a cambiar de forma más habitual de puesto de trabajo por unas condiciones mejores". Este comportamiento, conocido como la gran renuncia, se acelera en España y redefine las prioridades en el ámbito profesional.

Europa Press Entrada a una oficina del SEPE

Lo más sorprendente de la situación es que este "altísimo nivel de renuncias no se ve traducido ni en cifras del paro ni en cifras de de empleo", lo que añade una capa de complejidad al análisis. Mientras los jóvenes buscan nuevas oportunidades y no dudan en cambiar de empleo, el mercado laboral presenta otros desafíos, como la situación de los trabajadores más veteranos, ya que como apuntan otros expertos, a partir de los 50 años te sacan del mercado.

Tres millones de renuncias

En los primeros ocho meses, las renuncias ya superaron los dos millones. El año pasado, casi tres millones de trabajadores abandonaron de forma voluntaria su empleo en el último año en España, el doble que en 2021, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El fenómeno de la “gran renuncia” que asomó en Estados Unidos en 2020, se ha extendido por todo el mundo. Las relaciones laborales están experimentando un cambio de paradigma sin precedentes. El año de la pandemia, cincuenta millones de empleados dejaron su empleo en Estados Unidos, cincuenta de los ciento cincuenta trabajadores que compone la fuerza laboral de la potencia mundial. Fue un aviso al resto de los países occidentales.

Un hombre pasa por una oficina del SEPE

En el nuestro, donde tradicionalmente se imponía el apego emocional de los empleados a la empresa, el “trabajo para toda la vida”, la decisión de cambiar de empresa o de abandonar directamente el mundo laboral se ha ido instalando poco a poco y estamos a punto de llegar al record de renuncias voluntarias.

CRECE EN TODAS LAS EDADES

Estrés y desmotivación son las razones detrás de esta decisión no siempre fácil ni cómoda que toman el 41% de los jóvenes entre 18 y 28 años, los primeros que no se arredraron a la hora de buscar otros caminos laborales. Pero el hecho no se ha quedado en la conocida como generación Z, 29% de los millennials (entre los 29 y los 44 años), al 23% de la Generación X (entre los 45 y los 60 años) y tan solo al 11% de los baby boomers.