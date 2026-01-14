"Se me estropeó la caldera, vivo en un barrio de Madrid y solo de desplazamiento el técnico me cobró 78 euros y 2,76 el minuto la primera media hora de trabajo"

El humorista Álex Clavero ha compartido en su sección en el programa 'El Garito' una de sus anécdotas personales más desesperantes: la odisea que ha vivido cuando se le estropeó la caldera. El cómico ha relatado cómo, tras una frustrante conversación con varias máquinas automáticas, finalmente ha conseguido hablar con una persona del servicio técnico, quien le ha dado unas tarifas que lo han dejado perplejo. La experiencia demuestra que a veces es útil conocer algún truco de la caldera para ahorrar en calefacción.

La operadora le ha advertido con un "prepárate" antes de detallar los costes. "Por ir el técnico a tu casa, son 78 euros de desplazamiento", le ha informado, una cifra que Clavero, residente en un barrio de Madrid, no podía creer. "¿Pero qué vienen en elefante camboyano?", ha bromeado el humorista, que incluso se ha ofrecido a recogerlo, llevarle un café y devolverlo a su casa "cenado" con tal de evitar ese cargo.

Una tarifa por minutos desorbitada

El coste del desplazamiento era solo el principio. La operadora continuó: "La primera media hora de estar el técnico en tu casa son 2 euros con 76 céntimos el minuto". Y, para mayor asombro de Clavero, "la segunda media hora son 2 euros con 78 céntimos el minuto". Esta situación le ha llevado a recibir al técnico con una prisa inusual, resumiendo el problema en tres palabras: "cocina, caldera, avería", para no perder ni un segundo.

Un diagnóstico de 405 euros

Una vez en la vivienda, el técnico ha procedido a realizar un diagnóstico peculiar. Tras quedarse mirando fijamente el aparato, ha sacado un mechero para "comprobar si hay fugas". Clavero, irónico, ha comentado que la prueba era innecesaria: "Coño, lo sabes porque estamos vivos, ¿cuál era la otra opción?". Esta anécdota resalta la importancia de elegir bien no solo al profesional, sino también el sistema, ya que, como explican los expertos, la bomba de calor es una alternativa cada vez más eficiente.

El veredicto final ha sido un fallo en el termostato. La solución, sin embargo, tenía un precio desorbitado: "El termostato que traemos los de urgencias vale 405 euros", ha anunciado el técnico. Clavero no daba crédito: "Si me sale más barato tener un anciano sentado en el sofá todo el día y que me diga cuándo le duele la rodilla para saber cuándo va a cambiar el tiempo".

Una reparación con foto final

A pesar del coste total de la reparación, que ha ascendido a 605 euros, el técnico pareció no inmutarse por el descontento del humorista. La situación ha culminado de una forma todavía más extraña cuando, al terminar el trabajo, el operario le ha hecho una petición inesperada. Este tipo de situaciones a veces generan desconfianza, aunque hay profesionales que explican qué hay detrás de facturas elevadas para que sus clientes estén tranquilos.

"Oye, perdona la indiscreción, pero, ¿me podría hacer una foto contigo?", le ha preguntado el técnico. El incidente, que Clavero ha contado como un monólogo, se ha convertido en una "metedura de pata" para él. Ahora, cada vez que un técnico de calderas va a su casa, lo reconoce como "el de las calderas", provocando que el humorista pase frío en casa por el reparo de volver a llamar al servicio técnico.