Expertos avisan sobre los sectores en los que más despidos puede haber con la subida del salario mínimo: "Son puestos de trabajo que han sufrido las alzas del SMI según la Seguridad Social"

El debate sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año ya está en marcha, y todo apunta a que, de nuevo, no habrá un acuerdo que satisfaga a todas las partes. En el programa 'La Linterna' de COPE, el periodista económico Iván Alonso ha analizado junto a Ángel Expósito las claves de la nueva propuesta del comité de expertos del Ministerio de Trabajo, que plantea subir el SMI entre un 3,1% y un 4,7%. Según han confirmado fuentes de este comité a COPE, el incremento se traduciría en 37 o 56 euros más al mes, moviendo el salario mínimo a un rango de entre 1.221 y 1.240 euros, frente a los 1.184 euros actuales.

Las cifras de los expertos y la patronal

Esta propuesta de los expertos supera la inflación interanual, que se prevé que cierre en el 2,7%, pero queda lejos de las posturas de los agentes sociales. Por un lado, la CEOE estaría dispuesta a asumir un incremento del 1,5%, una cifra que la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha tardado en valorar. Díaz ha calificado la oferta de la patronal como "una broma de mal gusto", especialmente si se compara con la evolución del IPC. Los sindicatos, por su parte, elevan la apuesta y reclaman un aumento del 7,5%, además de exigir que los pluses no computen para calcular el salario del trabajador. Toda la información sobre cuánto le puede costar al empleado la subida del SMI se puede consultar de forma detallada.

Cualquiera que vea cómo va a cerrar en términos interanuales el IPC, pues, verá que es una broma de mal gusto" Yolanda Díaz Vicepresidenta de Trabajo

Alamy Stock Photo Un agricultor cuida una tomatera en un huerto de Mas Terricabras (Osona, Barcelona)ESP: Un campesino cuidando una tomatera

El coste millonario para las empresas

Desde la patronal se advierte del impacto económico directo que esta medida supone para las empresas. Según sus cálculos, cada punto porcentual que se eleva el salario mínimo representa un aumento de costes de más de 575 millones de euros al año. Con la subida mínima del 3% que sugiere el comité de expertos, la factura total para los empleadores superaría ampliamente los 1.700 millones de euros. Esta cifra se suma a la subida acumulada del 60% que el SMI ha experimentado desde 2018, incrementando notablemente los costes laborales para las compañías. El coste para un empleador puede llegar a los 23.822 euros al año, como analizan los expertos.

Alamy Stock Photo Trabajadora del hogar limpiando la casa con un trapo y spray

Los sectores más vulnerables a la subida

Los empresarios alertan de que el impacto de esta medida se notará especialmente en los sectores con remuneraciones medias más bajas. En concreto, señalan a la agricultura, la ganadería, la pesca y, sobre todo, el servicio del hogar. La razón es que "son puestos de trabajo que han sufrido con más presión las alzas del SMI al derivar en pérdidas de ocupados", según constatan las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social. Este fenómeno evidencia cómo las sucesivas subidas del salario mínimo han afectado a la creación de empleo en estas áreas. La propuesta de los empresarios busca mitigar este efecto en los sectores más vulnerables.