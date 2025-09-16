En la economía los costes laborales por trabajador rondan máximos históricos
Hoy para una empresa mantener a un empleado supone una media de 3.256 euros al mes.
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
“Ahora empieza la Euroliga de basket, hay dos equipos israelíes ¿Qué va a hacer el gobierno?¿Ordenar a los equipos españoles que se retiren?”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño