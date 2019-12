Militar, madre, sevillana y “con muchísima ilusión” por estar en la Antártida

“Es una espinita que tenía clavada, y tenía que conseguirlo, hasta que no lo he conseguido no he parado”, cuenta la sargento primero Vanesa Alcón. Forma parte del equipo militares que llegaron hace unos días a la Antártida para participar en la 33ª Campaña Antártica del Ejército de Tierra, que se desarrollará durante tres meses -hasta la segunda mitad de marzo- y en la que esta vez están presentes tres mujeres. Será una de las dos personas que estarán a cargo de las comunicaciones.

La sargento primero Alcón había estado desplegada en misiones en Afganistán y El Líbano, y desde hace tiempo tenía en la cabeza la idea de ir a la Antártida, sobre todo después de que animara a su marido -también militar- a hacerlo hace siete años. “Fuí yo quien le animé a él porque siempre me había llamado muchísimo la atención, y es un sitio inhóspito para conocer, que está al alcance de muy pocas personas”, señala. Explica que “lo seleccionaron y tuvo la suerte de venir; desde entonces he seguido la campaña muy de cerca, y este año me ha tocado, y he tenido la suerte de participar”.

Esta militar -sevillana y habitualmente destinada en el Regimiento de Guerra Electrónica- asegura que su participación en la Campaña Antártica “es todo un reto a nivel profesional porque estamos en el sitio donde estamos, y voy a poner las comunicaciones para hablar con España”, pero cree que -además- es un desafío “en el ámbito personal al compartir la convivencia con personal científico -que nos va a aportar muchísimo-, y la convivencia entre nosotros, que somos una pequeña familia antártica”.

El marido de la sargento primero le ha dado “muchos consejos, principalmente que disfrute, y que cuando tenga todo el trabajo hecho y tengamos las comunicaciones funcionando para trabajar y hablar con la familia, viva el día a día y disfrute porque es una experiencia única, y un sitio espectacular”. No obstante, reconoce que lo que más va a echar de menos en estos casi 100 días a 11.000 kilómetros de España será a su hijo de 3 años, “en estas fecha lo echaré en falta, como cualquier otro compañero”.

La sargento primero Vanesa Alcón no se cansa de afirmar que “tenía mucha ilusión guardada por hacer” esta campaña, y adelanta que -en principio- no tiene planeado intervenir en otras misiones internacionales de las Fuerzas Armadas.