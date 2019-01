El coronel Luis del Río habla de la misión de los militares españoles en Afganistán

Tiempo de lectura: 2



Cansancio. Es lo que siente la población de Afganistán “por la violencia gratuita, las amenazas y las imposiciones de los talibanes”, cuenta el coronel Luís del Río, jefe del contingente español en ese país asiático. Son 70 los militares españoles desplegados dentro de la misión Resolute Support en suelo afgano, donde España llegó a tener más de 1.500 soldados en años posteriores a los atentados del 11 de septiembre y a la caída del régimen talibán. Desde enero de 2015 la misión consiste en “adiestrar, asesorar y asistir al personal del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, una misión de apoyo a las fuerzas de seguridad y defensa afganas”, dice el coronel. Entre los militares españoles hay una unidad de operaciones especiales que se dedica -según explica- al “adiestramiento de las fuerzas de operaciones especiales afganas y al asesoramiento en el planeamiento de operaciones, asistiéndoles en los despliegues”.

El jefe del contingente español asegura que la situación de seguridad en Afganistán “no presenta grandes cambios, desde 2001 a 2014 hubo una clara mejoría -aunque no dejara de haber violencia- porque la presencia internacional aportó más estabilidad”. No obstante, señala que “la percepción es que han ido a más los ataques de los talibanes en las últimas semanas en la zona norte y en la zona oeste, con una mayor permanencia sobre el terreno, algo anómalo en el invierno afgano en el que antes no había acciones insurgentes”. El gobierno de Kabul tiene un control limitado del país -un 56-67 por ciento del territorio-, mientras que en poder de los talibanes está el 11-17 por ciento. El resto está en disputa.

Últimamente los talibanes obtienen fondos de benefactores extranjeros, pero también complementan su financiación con la venta de antigüedades, reliquias y la extorsión. Pero no son sus únicas fuentes. El coronel Luis del Río afirma que -además- “cobran por proporcionar educación y sanidad, con una administración paralela”, y consiguen dinero del cultivo y tráfico de opio.

Al mismo tiempo, los yihadistas de Daesh tienen presencia en Afganistán desde 2014, con acciones de terror con gran número de bajas, que se centran en la población local. Sus combatientes “son extraños, y no son bien vistos ni bien acogidos” por los civiles afganos.

En Resolute Support participan 19.000 militares de 39 naciones. Noventa y nueve militares españoles han perdido la vida en las diferentes misiones en las que ha intervenido España en Afganistán.