La escalofriante profecía de Pérez-Reverte sobre lo que le espera a España tras el coronavirus

El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte no se queda callado cuando algo no le gusta y no tiene miedo en especial su opinión aunque pueda escocer en aquellos que ostentan el poder o en sus seguidores. Pérez-Reverte no tiene miedo a nada, excepto a no decir lo que piensa, y por ello, y por su amplia experiencia en situaciones de guerra, sus palabras son tan apreciadas por aquellos que lo siguen.