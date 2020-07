Bailes y cantos regionales: la jota aragonesa

Este verano en COPE.es queremos recordar y hablar de todos esos bailes y cantos regionales que, sobre todo, en estas fechas, podemos disfrutar por todas las fiestas que se celebran a lo largo de nuestro país y que como es lógico, debido al coronavirus, este año han sido suspendidas.

En esta primera entrega hablamos de la jota aragonesa y para conocerla mejor nos vamos hastaZaragoza. Allí nos encontramos con Luisa Fuentes que lleva más de 25 años bailando y enseñado a bailar la jota aragonesaa través de la Asociación ‘Blasón Aragonés’ que lleva junto a su marido y dos hijos.

Como nos cuenta Luisa se trata de una “asociación cultural sin ánimo de lucro en la que enseñamos a bailar. Se trata de pasar un buen rato entre un grupo de amigos y las familias disfrutan bailando todos juntos. Y también tenemos nuestras actuaciones por algunas zonas de la región así como también en bodas, comuniones y otro tipo de celebraciones”.

Y es como como dice Luisa “en Aragón no hay fiesta sin jota”.

Se congratula Luisa que tras estos años ahora tiene en su Asociación “alumnas desde hace muchos años y también las hijas de antiguas alumnas. Además, también tenemos niños desde los dos años”.

Como bien recuerda Luisa la ‘letrilla’ de una jota: “Qué sería Zaragoza sin la jota, ni la jota sin Zaragoza”.

LA JOTA ARAGONESA

Es la jota aragonesa es uno de los géneros más emblemáticos del folclore aragonés y una de las manifestaciones de la tradición musical popular de nuestro país.

En la jota se mezclan música y baile plenamente sincronizados.

Hay distintas variedades como nos cuenta Luisa, “la típica es la de Zaragoza, que es la rápida. La de Huesca tiene menos movimiento, es más pausada”.

Se emociona Fuentes al explicarnos qué es la jota y qué se siente al bailarla o cantarla “tiene un gusanillo, algún duende que te embarga que no te deja vivir sin ella. No hay dinero, nada que lo pueda pagar, no te deja vivir sin ella, lo sientes…La jota es un acto amoroso entre el hombre y la mujer, en el que el hombre está cotejando siempre a la mujer”.

Confiesa Luisa que “este confinamiento ha sido duro porque no hemos podido bailar”.

Eso sí, quien decida probar o aprender que sepa que “es muy difícil”, así de sincera es Luisa. “Hay más de 40 danzas, tienes que levantas los brazos, tocar las castañuelas, escuchar la rondalla y el canto y tienes que sentirlo, no te lo tienes que aprender de memoria, tienes que sentirlo….”

VESTUARIO

Como cualquier baile que se preste y tradición, no nos podemos olvidar del vestuario que se utiliza para bailar la jota.

Como nos explica Luisa hay que diferenciar entre “las jotas del campo y labranza que van con ropas más sencillas y las más señoriales que llevan trajes de seda, brocados, mantones…”

Mujeres

Las mujeres llevan un calzón con dos enaguas, la falda, el jubón (camisa) un pañuelo de merino (de lana merina que lo más aragonés) y el delantal.

Hombres

Calzón blanco, pantalón negro, camisa, chaleco y chaquetilla. En la cabeza llevan el cachiruloy alpargatas para los pies.

