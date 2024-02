'Zorra' se convierte en 'Vixen' en la traducción al inglés del tema para Eurovisión 2024

RTVE ha presentado este miércoles la traducción al inglés de la letra de su tema candidato a Eurovisión 2024, 'Zorra' de Nebulossa, con el término 'Vixen' como el equivalente al título de la canción.

"I know I'm just a vixen to you", reza así el primer verso de esta composición que se alzó con la victoria de Benidorm Fest 2024 el pasado sábado y, por tanto, con el derecho a representar a España en el festival europeo el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia).

"Yo me he sentido muchas veces marginada y maltratada y esa palabra ha ido conmigo durante mucho tiempo, hasta que decidí empoderarme y sacar todo lo que llevaba dentro", argumentó a EFE la parte femenina de este grupo alicantino, María Bas, tras señalar su deseo de reapropiarse del insulto ante las muy diferentes connotaciones de su equivalente masculino, en cuanto "astuto".

Tras la elección de 'Zorra' como ganadora, surgieron algunas voces preocupadas por si en virtud de la norma que prohíbe el lenguaje ofensivo, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés, organizadora de Eurovisión), pudiera forzar a modificar la letra.

A este respeto, María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, alegó horas después de la elección de la canción: "Si miras lo que dice la RAE de zorra la definición es muy clara: es la hembra del zorro".

"EBU entiende que hay muchas interpretaciones del título de la canción sometida por RTVE para representar a España (...) considerando su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción, tal y como nos lo ha explicado RTVE, hemos llegado a la conclusión de que la canción es apta para participar en el concurso de este año", respondió el organismo europeo este lunes.

Finalmente, RTVE y el equipo de Nebulossa han optado por el término "vixen" como oportuno para traducir en este caso "zorra", que en inglés no es solo la hembra del zorro, sino que también tiene una acepción peyorativa aplicada solo a las mujeres.

Según el diccionario de Cambridge puede ser una "mujer desagradable", mientras que otros manuales ofrecen la acepción de "arpía o víbora".