"On your behalf" gana la XXIV edición del Certamen de Cortos de Soria

"On your behalf, una producción de Reino Unido dirigida por la española Ana García Rico, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje Internacional en la XXIV edición del Certamen Internacional de Cortometrajes "Ciudad de Soria", que ha entregado esta noche los premios.

El jurado oficial ha apostado por esta historia protagonizada por una mujer que decide quitarse de en medio a todo aquel que le molesta, siendo detenida y dando solución así a una oleada de crímenes sin resolver.

"Por un guion brillante e inteligente que usa el humor y la paradoja, por la sorprendente interpretación de sus actores, por su delicada fotografía y, en definitiva, por ser un cortometraje original y maravillosamente dirigido, ha resaltado el jurado.

Estos motivos llevaron al jurado a decantarse por este cortometraje, ambientado en el pequeño departamento de policía de White Heights donde no encuentran solución a la oleada de crímenes que se ha producido en tan pacífico lugar.

Ana García Rico ha ganado con este cortometraje el premio Cima (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) en el 34 Festival de Cine de L'Alfás del Pi (Alicante).

En la categoría de Mejor Ficción Nacional el galardón ha recaído en "Construcción de un sonido", un filme hispano chileno dirigido por Cristóbal Arteaga Rozas, en el que a través de un plano fijo el audio es el encargado de narrar al espectador lo que está ocurriendo.

El jurado ha apostado por esta obra por la valentía de narrar la historia en un plano secuencia con prácticamente toda la acción fuera de campo y conseguir mantener en vilo y sobrecoger al espectador desde el primer momento.

"Kambana", dirigida por Samuel Pastor y que narra la historia del rechazo que sufren las familias que tienen gemelos en Madagascar, donde existe la creencia popular de que son portadores de desgracias, ha recibido el premio a Mejor Documental Nacional.

Por traer hasta nosotros una realidad tan dura y desconocida, y por permitirnos conocer y sentir todo el sufrimiento de sus protagonistas a través de sus imágenes", han señalado los encargados de elegir este premio.

En lo que a animación se refiere, el galardón ha ido a parar a The weitgh of it, dirigido por Olivia Marie Valdez, Sandra Alfonso Rodríguez y Einar Soler Fernández.

Cuenta la recuperación de una mujer con cáncer de mama a la que se le ha extirpado un pecho y se le ha reconstruido con posterioridad.

El cortometraje "La entrega" ha recibido el Premio Especial del Jurado por lograr que entremos en el pequeño mundo de su protagonista y que asistamos a un momento tan decisivo para él de forma casi invisible, por sus maravillosas actuaciones y por la gran complejidad de emociones que logra transmitirnos bajo una aparente sencillez narrativa.

A este reconocimiento se ha sumado el de Mejor Guion FCCR (Fundación Científica Caja Rural) por marcar la diferencia entre un guion con alma y la simpleza argumental. Por ser un guion que no se desvía de la historia principal, tiene claro el rumbo de la película, la define y la hace como es.

Bajo la dirección de Pedro Díaz, el filme muestra el día a día de Armando, de 80 años, al que un trauma le impide salir de su casa desde hace una década. Su único contacto con el exterior es a través de un mensajero que le lleva a casa los pedidos que gestiona su hijo desde el extranjero.

Este corto también ha sido el elegido para recibir el Premio Uno de los Nuestros, otorgado por los directores cuyas obras han sido seleccionadas en el XXIV Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria.

El premio a Mejor Actuación recayó en la actriz viguesa Celia Freijeiro por su papel protagonista en el cortometraje "Cuentas divinas", dirigido por Eulàlia Ramon.

Los miembros del jurado oficial han considerado que su interpretación deja sin palabras y está llena de matices y detalles sutiles maravillosos, además de hacer que parezca fácil algo tan extremadamente difícil.

Freijeiro da vida a Mónica, una mujer normal con una vida normal en un lugar cualquiera de cualquiera de estos tiempos modernos. Sin embargo, un buen día, por un detalle sin importancia que podría haberse solucionado como cualquier otra desavenencia previa, mata a su marido, descubriendo así el crimen como sustituto de los ansiolíticos.

En lo que a las deliberaciones del jurado oficial se refiere, los galardones se han cerrado con el Mejor Cortometraje de Castilla y León, que ha ido a parar a "El nuevo mundo", de Gwai Lou y Annabel Tiu, por escapar del relato convencional mezclando ficción y documental hasta convertirlos en algo único y por mostrar una realidad paralela llena de una verdad que les hubiera encantado que fuera real.

El Jurado PNR a la Mejor Ópera Prima ha recaído en Entreterrestres, de Lucas Parra, por la originalidad de su propuesta, un guion bien construido donde prima la caracterización de sus personajes, el impecable trabajo actoral de su reparto y una factura técnica muy elaborada.

Este corto muestra la vida de Mari, una ama de casa de 50 años en la España de 1977 insatisfecha con su vida que se pasa los días leyendo revistas de ovnis y tiene devoción por los extraterrestres. Una noche va al campo a avistar ovnis con su grupo de amigos y descubre una desgarradora revelación sobre su matrimonio. Harta de los terrícolas, Mari decide buscar el amor fuera de la Tierra.

El Premio del Público ha recaído en "Pisanka", de Jorge Yúdice, cortometraje que narra en reencuentro de Erica y Anna tras años sin verse. Quedan en una cafetería para ponerse al día. Pero antes Erica tiene que advertir a Anna de una cosa Hay algo amenazador que solo Erica es capaz de ver. Y ese «algo» está justo detrás de Anna.