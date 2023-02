“Yeguas exhaustas”, historia real del paso de la España del siglo XX al XXI

Sergio Jiménez Foronda

La novela Yeguas exhaustas, de la escritora Bibiana Collado, narra la historia de una genealogía de mujeres que llevan toda la vida persiguiendo lo que les prometieron, sin llegar a conseguirlo, para pensar, junto al lector, sobre el mundo actual y las realidades que se invisibilizan; una historia real del paso de la España del siglo XX al XXI desde la óptica de la clase trabajadora.

Recientemente publicada por la editorial riojana, Pepitas de Calabaza, "Yeguas exhaustas" narra lo que no encaja, lo que no va bien, eso que no acaba de cumplirse y la vida que prometieron, de forma especial a las mujeres, en aquella etapa de transición, ha explicado a EFE su autora, nacida en Castellón (Valencia) en 1985.

Doctora en Literatura Hispanoamericana y autora de varias publicaciones, fundamentalmente poesía, Collado ha relatado que esta primera novela, para ella, tiene algo de ensayo porque, en cada capítulo, a partir de una pequeña anécdota de la vida de su protagonista, Beatriz, se hace toda una reflexión crítica.

Desde su punto de vista, se trata de "una novela con mucha carga social, que está anclada radicalmente en el presente, pero que, a su vez, se remonta a una genealogía de mujeres, en la que hay abuelas, madres e hijas; hay una continuidad.

Es un reflejo de la vida de finales del siglo XX y el paso al siglo XXI en ese país (España) que parecía modernizarse de una manera tan rápida que parecía que iba a ofrecer un paraíso, y que no llegó a hacerlo", por lo que es una obra "muy anclada en el hoy, ha relatado.

En ella, hay "dos cruces importantísimos, uno relacionado con la crítica al clasismo y al elitismo, y el otro relacionado con "el género y el ser de clase baja y ser mujer".

Julián Lacalle, editor de Pepitas de Calabaza, ha explicado a EFE que optaron por esta obra por su trasfondo, "una historia real, de gente que tiene que levantarse todos los días muy pronto para que sus hijos vayan a la universidad, y de las relaciones que ello supone", así como el hecho de que " entrar en el olimpo de las universidades y haber podido estudiar no garantiza poder llegar a tener una vida más que digna.

Como casi todas las historias -ha relatado la autora- esta novela surgió de la necesidad de contar aquello que a mí no me contaron, de las ganas de leer historias sobre aquello que a mí me hubiera gustado leer, que son una serie de realidades y preocupaciones, ha precisado.

Collado empezó a escribir la novela -ha recordado- con muchas ganas de comunicar algunas cosas y de hacer algunas críticas que había hecho desde textos más académicos y desde la investigación, pero que, por eso mismo, habían tenido un lenguaje muy restringido y muy codificado.

Me apeteció contar esas críticas de otra manera y con un anclaje en esa vida real, en esos cuerpos reales, en mi propia historia y en la historia de muchas mujeres de mi generación y de generaciones anteriores".