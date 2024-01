VÍDEO: 'Succession', 'The Bear' y 'Bronca' se imponen en unos Emmy sin sorpresas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Las tres grandes favoritas --'Succession' de HBO Max en drama, 'The Bear' de FX (Disney+) en comedia y 'Bronca' de Netflix-- se han proclamado triunfadoras de la 75.ª entrega de los premios Emmy, en la que no hubo sorpresas.

Fue la gala más tardía de estos premios que suelen entregarse en septiembre pero que se retrasaron hasta enero como consecuencia de las huelgas de guionistas y actores del pasado año en Hollywood.

La 75.ª entrega de los premios Emmy tuvo lugar en el teatro Peacock de Los Angeles (California) y contó con el actor y comediante Anthony Anderson como maestro de ceremonias. Una gala amena, con un marcado toque nostálgico repasando algunas de las series que definieron la televisión en los últimos 50 años, pero sin sorpresas en su palmarés y en la que 'Succession' se despidió repitiendo el triunfo logrado en los Globos de Oro y, hace tan solo unas horas, en los Critics Choice Awards.

La cuarta y última temporada de la serie que sigue las luchas fratricidas por el poder en el seno de la familia Roy se alzó con el Emmy a mejor serie dramática, a la mejor actriz dramática para Sarah Snook, al mejor actor dramático para Kieran Culkin y mejor actor de reparto dramático para Matthew Macfadyen.

En comedia la favorita 'The Bear' también apuntilló su incontestable victoria en la temporada de premios y se hizo, entre otros galardones, con el Emmy a mejor serie, mejor actor protagonista en comedia para Jeremy Allen White, mejor actriz de reparto en comedia para Ayo Edebiri y mejor actor de reparto en comedia para Ebon Moss-Bachrach.

Entre las miniseries volvió a brillar 'Bronca' de Netflix que con sus diez capítulos se llevó el premio a la mejor miniserie, mejor actriz para Ali Wong y mejor protagonista para Steven Yeun.

Esta es la lista completa de galardonados en la 75.ª edición de los premios Emmy:

MEJOR SERIE DE DRAMA

Succession (HBO)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

The Bear (Disney+)

MEJOR MINISERIE DE TV

Bronca (Netflix)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DE DRAMA

Kieran Culkin (Succession)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN SERIE DE DRAMA

Sarah Snook (Succession)

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA

Jeremy Allen White (The Bear)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN SERIE DE COMEDIA

Quinta Brunson (Colegio Abbott)

MEJOR TELEFILM

Weird: la historia de Al Yankovic

MEJOR ACTOR PRINCIPAL EN MINISERIE O TELEFILM

Steven Yeun (Bronca)

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL EN MINISERIE O TELEFILM

Ali Wong (Bronca)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

Matthew Macfadyen (Succession)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE DRAMA

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

MEJOR ACTOR DE REPARTO SERIE DE COMEDIA

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

Ayo Edebiri (The Bear)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN MINISERIE O TELEFILM

Paul Walter Hauser (Encerrado con el diablo)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN MINISERIE O TELEFILM

Niecy Nash (Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer)

MEJOR ACTOR INVITADO EN SERIE DE DRAMA

Nick Offerman (The Last of Us)

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN SERIE DE DRAMA

Storm Reid (The Last of Us)

MEJOR ACTOR INVITADO EN SERIE DE COMEDIA

Sam Richardson (Ted Lasso)

MEJOR ACTRIZ INVITADA EN SERIE DE COMEDIA

Judith Light (Poker Face)

MEJOR DIRECCIÓN EN SERIE DE DRAMA

Mark Mylod (Succession)

MEJOR DIRECCIÓN EN SERIE DE COMEDIA

Christopher Storer (The Bear)

MEJOR DIRECCIÓN EN MINISERIE O TELEFILM

Lee Sung Jin (Bronca)

MEJOR GUIÓN SERIE DE DRAMA

Jesse Armstrong (Succession)

MEJOR GUIÓN SERIE DE COMEDIA

Christopher Storer (The Bear)

MEJOR GUIÓN MINISERIE O TELEFILM

Lee Sung Jin (Bronca)

