Verano del 75: el año que Spielberg nos atemorizó con ‘Tiburón’

El 20 de junio de 1975 se estrenaba en Estados Unidos‘Tiburón’, una película de terror y suspense de un joven director, Steven Spielberg, que no solo se convirtió en un éxito en taquilla sino que consiguió que su película -la tercera que dirigió desde sus inicios-, a día de hoy, sea considerada como una de las grandes películas de la historia del cine.

Un joven Steven Spielberg durante el rodaje de 'Tiburón' (CORDON PRESS)

46 años han pasado de aquel verano en el que Spielberg atemorizó a todo el mundo con un escualo a las puertas de las vacaciones cuando todo el mundo pensaba en sus días de playa bañándose en el mar.

Ese año supuso un antes y un después en la industria cinematográfica ya que los estrenos de las películas no solían hacerse en verano al considerar que por las vacaciones el público no acudía al cine, sin embargo con ‘Tiburón’ se terminó con esa creencia por el éxito conseguido.

Premios de la película 'Tiburón':

3 premios Oscar: Montaje, música y sonido. Nominada a mejor película

Globo de Oro: Música. Nominada a drama, director y guion

Premios BAFTA: Mejor Música. 7 nominaciones incluyendo película y director

Sindicato de Directores (DGA): Nominada a mejor director

Sindicato de Guionistas (WGA): Nominada a mejor guion adaptado drama

BASADA EN UNA NOVELA DE HECHOS REALES

‘Tiburón’ de Spielberg está basada en la novela dePeter Benchley con el mismo nombre publicada en 1974 (un año antes que la película), convirtiéndose en uno de los libros más vendidos durante varias semanas. El autor cuenta cuenta la historia de un tiburón que ataca a varias personas de un pueblo turístico de la costa este de los Estados Unidos y los intentos por darle caza.

Inspirada en la historia de Frank Mundus (del que se cree que es el capitán Quin, un pescador que el verano de 1964 llevó al puerto de Montauk un tiburón blanco de casi dos toneladas (aunque en realidad pesó 1,554 kilos). De hecho, Peter conoció a Mundus en 1971 y estuvo pescando con él a bordo de su barco ‘Cricket II’ durante varios años.

Sin embargo, durante la investigación para escribir su obra Benchley descubrió que unos años antes, en 1916, un tiburón blanco atacó durante más de una semana en la costa de Nueva Jersey a varias personas provocando la muerte de cuatro de ellas. Tal acontecimiento provocó gran revuelo y convulsión que dio lugar a que numerosas personas acudieran al pueblo para dar caza al tiburón.

Fueron los productores de Universal Pictures Richard D. Zanuck y David Brown quienes compraron los derechos de esta novela para llevarla a la gran pantalla.

Novela 'Jaws' de Peter Benchley en la que se basa la película 'Tiburón' de Steven Spielberg

EL RODAJE

Una vez adquiridos los derechos de la novela había que elegir al director de la película. Los productores pensaron en un joven Spielberg, de 27 años, y quien hasta el momento solo había dirigido dos películas: ‘El diablo sobre ruedas’ y ‘Loca evasion’. El rodaje de la película empezó el 2 de mayo de 1974.

No fue un rodaje fácil ya que cuando este empezó no tenían terminado el guion, los actores principales tuvieron alguna que otra disputa y los tiburones que se crearon para la película no funcionaban. Todo ello unido a que Spielberg se encabezonó en rodar a mar abierto en el océano Atlántico, concretamente en la isla Martha’s Vineyard de Massachusetts.

Consecuencias: se alargaron los días de rodaje de 55 a 159 días y se llegó a triplicar el presupuesto inicial de 3,5 millones de dólares a 9.

El director Steven Spielberg junto a su equìpo durante el rodaje de 'Tiburón' (CORDON PRESS)

GUION

Como hemos dicho, la película está basada en la novela de Peter Benchley –él ayudó con el guion también- aunque sufrió algunas modificaciones. Sin embargó cuando empezó el rodaje de la misma, el guion no estaba terminado lo que dio lugar a mucha improvisación por parte de los actores que trabajaban en la película.

A la vez que se rodaba se iban escribiendo y modificando algunas páginas del guion con la participación de todos.

De ahí nació la célebre frase -fruto de esa improvisación- de Rob Scheider -protagonista de la película-, el jefe de policía Brody en una de las escenas ya míticas de la película: “Vamos a necesitar un barco más grande” o "Necesitará un barco más grande".

Se trata de la primera escena en la que se ve al tiburón, tras casi una de metraje, y Brody se queda pálido cuando lo ve tras echar carnaza al mar. Acto seguido, se dirige a los mandos del barco para mencionar esta frase que está recogida como una de las 100 famosas frases más conocidas de la historia del cine según el Instituto Americano del Cine.

ACTORES

Elegir el reparto de la cinta tampoco fue tarea fácil. Los productores querían contar con súper estrellas a lo que Spielberg se negó.

El actor Roy Scheider interpreta al jefe de policía Martin Brody, Richard Dreyfuss al oceanógrafo Matt Hooper, Robert Shaw al cazatiburones Quint, Murray Hamilton al alcalde de Amity Island y Lorraine Gary a Ellen, esposa de Brody.

Sin uno de los personajes principales para la película resulta curioso cómo se conseguió al actor que finalmente lo interpretó. Roy Scheider obtuvo el papel del jefe de policía Brody en una fiesta en la que se encontraba Spielberg. Al parecer, el director de la película estaba contando una de las escenas de la cinta despertando el interés de Scheider por lo que se ofreció a Spielberg para interpretar el papel y este lo aceptó.

Para el papel protagonista se pensó en Charlton Heston,pero Spielberg declinó tal opción. El papel del jefe de policia Brody lo consiguió Richard Dreyfuss, a pesar de haberlo rechado en un principio.Jon Voight, Joel Gray, Jeff Bridges, fueron algunos de los nombres que se pensaron para este personaje.

Para el papel del duro cazador de tiburones la primera opción fue Lee Marvin.Robert Duvall al que buscaron para jefe de policía quiso ser el perseguidor de la fiera y no hubo acuerdo. Los productores propusieron a Robert Shaw con el que habían trabajado en El Golpe.

TIBURONES MECÁNICOS

Se construyeron un total de tres tiburones mecánicos a tamaño real: 12 toneladas y una longitud de 7,6 metros; con un coste de 250.000 dólares por cada uno.

Uno de los tiburones creados para la película 'Tiburón' de Spielberg (CORDON PRESS)

Se hicieron tres tiburones porque cada uno de ellos tenía una función mecánica específica. Uno abierto por el lado derecho, otro por el izquierdo y el tercero desollado.

14 eran los operarios que manejaban a los tiburones durante el rodaje.

El hecho de rodar mar abierto trajo consigo muchas complicaciones para estos tiburones mecánicos ya que a la hora de meterlos en agua fallaba la electrónica, la sal estropeaba la piel con la que estaban hechos e incluso uno de ellos llegó a hundirse.