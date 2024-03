Una profesora de Segundo de Primaria comparte el ejercicio de un alumno y se hace viral: "Me cuesta no reírme"

Los niños tienen una imaginación y una forma de ver el mundo muy diferente a los adultos. Los alumnos de Segundo de Primaria corresponden al primer ciclo de la formación, que comprende a los niños de 5 a 7 años y en España su escolarización es obligatoria. Según el informe PIRLS (el equivalente al PISA para los alumnos de Primaria), España se encuentra entre los países que están por detrás de la mayoría del resto de países europeos en cuestión de porcentaje de “sobresalientes”, cuya media está en el 7%.









Y dentro del territorio español, tanto Asturias, Madrid o Castilla y León (como ocurre con el PISA), son las comunidades autónomas con mejores datos respecto a los alumnos de Primaria. De hecho, la nota de estas tres regiones las coloca al nivel de los países punteros de Europa: Finalndia tiene los mismos datos de Asturias, y Dinamarca y República Checa empatan en cifra con la capital y los castellanoleoneses. Las que peor salen paradas: Cataluña es la que más puntos pierde en cuanto a Educación Primaria, con un 3% de sobresalientes y suspensos, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.





La respuesta viral de un niño a su profesora



No obstante, esos son sólo datos. La espontaneidad de un niño no se puede medir y, en ocasiones, brindan respuestas a ejercicios que van más allá de lo que pasaría por la mente de un adulto, y es común que este tipo de “ocurrencias” se hagan virales en redes sociales. Es el caso de Ana, una maestra de Educación Primaria que comparte contenido de sus clases en su cuenta de TikTok, ha querido enseñar la genial respuesta de un alumno a uno de los ejercicios. Concretamente, el enunciado dice “Observa la foto que acompaña la noticia y explica lo que más te llama la atención”.









Concretamente, se trata de unos hombres bailando sobre zancos en la localidad riojana de Anguiano, los famosos 'danzadores de Anguiano', que participan del rito en las fiestas patronales de la localidad. No obstante, la cabeza del niño se iba a otra parte. La primera Ana (@analisonmart en TikTok) explicaba que “estaba corrigiendo” cuando vio la respuesta del alumno: “Os juro que lo que más me cuesta como profesora es no reírme ante estas cosas”.

Y es que en la parte de respuestas, el niño había escrito que lo que le llamaba la atención era que hubiese “un calvo como mi padre”. Una ocurrencia que ha hecho que el vídeo ya haya llegado a más de 800.000 personas, haciendo viral a la profesora, que ha tenido que publicar otro vídeo en el que se defendía de las críticas de que no hablaba de las faltas de ortografía del niño o el hecho de que publicase los ejercicios de los alumnos para hacerse viral.









La corrección viral de otro profesor



Pero no sólo ocurre con las respuestas de los alumnos, si no también con los profesores, como le ocurrió hace unos meses a un usuario de X. El alumno en cuestión publicaba una fotografía de la prueba, en la que pone "examen de lengua be like". En la fotografía adjunta, se pueden apreciar dos correcciones de lo más curiosidas, por no decir divertidas. "Porque usted lo diga, señora", escribe el profesor sobre una de las premisas que siembra el alumno en su examen. Seguidamente, al pie de la hoja, el docente decidió dibujar una canasta de baloncesto. "Aquí la canasta para el triple", agregó.









Un mensaje, como ya decimos, se ha hecho viral y acumula ya más de 31.500 'me gusta' y 1982 retuits. Además, el tuit en cuestión tuvo una serie de respuestas que iban en la línea, donde otros alumnos aprovecharon para compartir correcciones de lo más variopintas de sus exámenes.