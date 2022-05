"Una estrella sobre el río Elba", cuando el amor supera la lucha de clases

Pilar Martín.

"Una estrella sobre el río Elba" se convirtió en Alemania durante el confinamiento en una de las novelas más leídas, un éxito "inesperado" que hizo que su autora, Miriam Georg, tuviera que terminar con rapidez la segunda entrega de esta novela histórica de amor con tintes victorianos que aborda el feminismo y la lucha de clases en el siglo XIX.

Miriam Georg es uno de los tres pseudónimos con los que trabaja la escritora alemana (1987) Miriam Kraehe, nombres ficticios que usa, ha contado en una rueda de prensa, porque así puede entrar sin "confundir" a sus lectores en "otros mundos" como el de este libro que durante el confinamiento en Alemania, y pese al cierre de librerías, consiguió vender más de 300.000 ejemplares.

"Empecé con uno de ellos cuando aún no sabía si podía vivir como escritora, y escribí una novela muy romántica, pero luego fui a parar a otra editorial que quería un libro de otro género; y si los géneros se solapan uno puede decepcionar a los lectores. Para mi es bueno tenerlo y por eso ahora con esta novela histórica me pareció que tenía que tener otro", ha apuntado acerca de estos nombres a los que suma los de Lisa Kirsch y Mina Gold.

Sea el que sea, y aunque tiene la intención de quedarse solo con dos de esos otros nombres elegidos, el éxito de "Una estrella sobre el río Elba" (Espasa) en Alemania se debe a la gran carga romántica mezclada con un escenario histórico real del Hamburgo de la segunda mitad del siglo XIX.

En concreto la trama gira entorno a los personajes de Lily Karsten y Jo Bolten, ella miembro rebelde de una de las sagas navieras más importantes de Hamburgo y él un joven procedente del más bajo nivel social. Dos personas cuyos caminos se cruzan, pese a lo imposible por las diferencias sociales, y que hacen avanzar su amor por una ciudad en la que el lector llegará a oler las infectadas calles del puerto y participará en la lucha de un grupo de mujeres por ser reconocidas profesionalmente.

"Las contradicciones entre ricos y pobres en Hamburgo eran mucho mayores que otras ciudades y es una parte olvidada de la historia. Antes de investigar para esta novela no sabía lo pobres que eran los pobres y los ricos que eran los ricos, y en gran parte se debía al puerto. No sabía que en Hamburgo existían esos suburbios, que ya no existen en Alemania, y me pregunté por qué que nunca se había publicado nada sobre ello", ha contado.

Una información que obtuvo de diferentes fuentes, aunque la inspiración para crear a la familia Karsten le llegó al descubrir una crónica de la época, aunque en esa familia no había ninguna Lily con la que hacer un viaje, de la mano de Jo, a través de ese mundo que separaba a los ricos de los pobres.

"Solo así uno puede sentir esas contradicciones, las personas como Lily o Jo nunca se hubieran juntado, no hubiera tenido esa posibilidad. Las mujeres de la buena sociedad vivían aisladas de ese mundo terrible, no conocía esa miseria de la ciudad", ha añadido.

Pero, a través del personaje de Lily, Georg hace también un recorrido por los inicios del feminismo, porque esta joven no solo lucha junta a otras amigas por ganar derechos como el de poder elegir con quien casarse, sino también guerrea poder ir a la universidad y trabajar después en eso en lo que se ha formado.

"No estaba previsto abordar esta lucha feminista, aunque sí que sabía que tenía que hacerlo por Lily, pero tuve que investigar y cuando uno empieza la entra la ira y se cabrea por la estructura de la sociedad de la época. Me pareció una subtrama muy importante y por eso decidí incluirla", ha afirmado no sin matizar que tiene "mucho respeto" por los hombres de esa época por el "sentido comercial" y lo "osados" que eran para emprender negocios.

Asimismo, en su empeño por hacer un gran "retrato social" de esos años previos a la I Guerra Mundial otra de las historias paralelas que incluye en la trama es la de las enfermedades consideradas como "extrañas" en el pasado: el síndrome de Down.

Y es el hermano pequeño de Lily quien la padece: "es un personaje basado en un niño que conozco y fue muy emotivo meterlo en la novela y reflexionar cómo se trataba en esa época".

Con la segunda entrega de esta bilogía ya a punto de salir en Alemania (en España lo hará el año que viene también de la mano de Espasa), Georg está inmersa en la escritura de la que será otra novela que también estará localizada en Hamburgo, pero en 1911, y abordará en esta ocasión la emigración que vivió esta ciudad alemana.