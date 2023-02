Suede, Pablo Alborán, Malú y Melendi en Música en Grande de Torrelavega 2023

El grupo de rock alternativo británico Suede y los españoles Pablo Alborán, Malú, Lori Meyers, Arde Bogotá o Melendi estarán este verano en el festival Música en Grande, que vuelve otra vez al estadio de El Malecón de Torrelavega (Cantabria), del 29 de junio y el 1 de julio.

El cartel se completa con Taburete, Natalia Lacunza, Alba Reche, Shinova, Leo Rizzi, We Are Not Djs, Gara Durán, Barry B, Paula Matteus y 4 de Copas, que forman el grueso de un cartel con casi una veintena de bandas y más de 25 horas de música en directo.

Este año y como novedad, el festival incluirá la propuesta sociocultural "Más Música en Grande", que incluye una feria del disco, charlas con diferentes protagonistas del mundo de la música, colaboraciones con el sector de la hostelería local y conciertos en distintos puntos de Torrelavega.

Estas nuevas actividades se desarrollarán en la plaza Baldomero Iglesias para dinamizar la ciudad y enriquecer la experiencia de todos los asistentes, ya que se trata de eventos de asistencia gratuita y abiertas de todos los públicos.

En la presentación del festival, la concejal de Turismo, Cristina García Viñas, el director general de Cantur, Bernardo Colsa, y el promotor del festival, Guillermo Vega, han destacado que Música en Grande es "un evento consolidado" y "uno de los multitudinarios en el norte de España".

Guillermo Vega ha resaltado la presencia de los británicos Suede, una banda que regresa a los escenarios con su último disco "Autofiction", y que ha sido protagonista de importantes conciertos en países como Reino Unido, Francia, Holanda o Alemania.

Hoy, viernes, ya se han puesto a la venta cuatro tipos de abonos diferentes con precios especiales en oferta de lanzamiento, que van desde los 49 euros del abono en césped al VIP, que da acceso a la zona de primera fila y una consumición de bienvenida, por 99 euros.

Los distintos tipos de abonos para acudir a todos los conciertos del festival están disponibles desde este mismo viernes en la página oficial del evento.

Además, este año se mantiene el servicio de transporte "De concierto mejor en autobús" para los asistentes a un precio de ocho euros y con distintas rutas por todo el territorio de la comunidad autónoma.