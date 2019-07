Slayer capea la tormenta eléctrica para despedirse en el Resurrection Fest

Javier Ramos

La legendaria banda norteamericana de thrash metal Slayer se ha despedido este jueves de España con un último concierto de su gira final en el festival Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), que por momentos ha peligrado su celebración ante la tormenta eléctrica y de lluvia que ha caído justo a la hora fijada para el inicio del concierto.

Slayer, considerados uno de los cuatro grandes grupos del thrash metal junto a bandas del calibre de Metallica, Megadeth y Anthrax; tenían previsto salir al escenario principal del festival a las 21.45 horas de la noche, pero su llegada se ha postergado hasta cerca de una hora después por la imposibilidad de realizar un concierto bajo tales condiciones meteorológicas, a pesar de la devoción de las más de 20.000 personas que se han congregado esta jornada en el recinto de Celeiro.

Al principio, muchos de ellos recibían con vítores cada uno de los relámpagos que caía en los alrededores e ironizaban con los "efectos especiales" que el espectáculo portaba consigo, aunque finalmente ha ido calando la resignación, y también el agua hasta los huesos, al comprender que era imposible ofrecer un concierto en esa situación.

No obstante, aunque fuera alrededor de una hora más tarde de lo previsto, Slayer, conocidos por su perversa imaginería y sus vertiginosas canciones sobre temas como ritos satánicos, mutilaciones o guerras, ha atacado, sin mediar saludo, la interpretación de "Repentless" como tema de apertura, extraído del álbum de nombre homónimo y que consta como su última publicación, todavía en 2015.

La elección de un tema así de reciente no ha sido la tónica general de un concierto que ha ido repasando los discos de su extensa trayectoria, prolongada por cerca de cuarenta años -con varios cambios en la formación original-, y en la que se han diferenciado por ser la banda más extrema entre las grandes conocidas del thrash metal, género caracterizado por la velocidad a la que se interpreta cada canción y lo agresivo de las mismas.

"World painted blood", "Hate Worlwide" -ambas de 2009- y "Postmortem" -de su álbum más aclamado, "Reign in blood" (1986)- han dado cuenta de ello en la fase inicial del espectáculo y han introducido a la icónica "War ensemble", que ha demostrado tanto el virtuosismo técnico de los componentes del grupo como su capacidad para afrontar sonidos más densos y pesados.

El disco del que proviene "War ensemble", "Seasons in the abyss" (1990), ha copado buena parte del ecuador del concierto, ya que Slayer han rescatado en el mismo temas clásicos como "Born of fire" o el propio sencillo que da nombre al disco.

Sin embargo, el incidente con la tormenta ha provocado que hayan tenido que acortar el repertorio pensado para la ocasión y, apenas una hora después del inicio han tocado la clásica "Raining blood", que ha desatado el caos entre los asistentes nada más comenzar su afilado fraseo y ha convertido el concierto en un macabro ritual donde los presentes, empapados por la lluvia anterior, han chocado y bailado entre ellos sin mesura mientras las manos de los músicos volaban a velocidades de vértigo sobre unas guitarras desatadas que emitían apocalípticos chirridos.

Todavía con el público buscando oxígeno para recuperarse de tan convulso acontecimiento, el vocalista Tom Araya ha acometido los primeros versos de "Dead skin mask", penúltima canción de un espectáculo que ha cerrado la exitosa y controvertida "Angel of death", que glosa las atrocidades cometidas por el médico nazi Josef Mengele, quien experimentó con las personas recluidas en el campo de concentración de Auschwitz durante la II Guerra Mundial.

En su día, este tema desató cierta polémica por la supuesta simpatía del grupo con el Holocausto, agravado por la colección de medallas nazis de uno de sus fundadores, el ya fallecido Jeff Hanneman; aunque siempre han negado que esto sea cierto y esta noche han ofrecido una potente interpretación del mismo que ha cerrado el que, a pesar de ciertas especulaciones con que el grupo no se disolverá tras esta gira, probablemente sea su último concierto en España.

El excantante de Saratoga y de Stravaganzza, Leo Jiménez, ha tomado el testigo de Slayer para mantener activa la llama en un Resurrection Fest que, en su día inicial, ha cerrado en el escenario principal con los estadounidenses Parkway Drive y con su propuesta de metalcore. Y su compatriota californiano Brant Bjork, exmiembro de Kyuss, en el secundario Desert Stage.

Durante la tarde, bandas como Crystal Lake o Kitai han ido calentando el ambiente hasta la llegada del colectivo francés de death metal Gojira, un clásico del festival que ha congregado a un buen número de personas para disfrutar de sus últimos temas, así como también lo han logrado hacer -pese a un inoportuno aguacero que vaticinaba la tormenta posterior- los miembros de Toundra, el grupo instrumental español de post-metal, inmerso en la gira de su último disco, "Vortex".