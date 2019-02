Sigue en directo los Premios Goya 2019

20.10h. El actor Miguel Ángel Muñoz

El actor Miguel Ángel Muñoz José Manuel Vidal

20.04h. Los presentadores de la gala de la 33 edición de los Goya, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, han señalado en la alfombra roja que se sienten como "salmones contracorriente" y que aún recuerdan cuando "molaba" presentar los Goya. Buenafuente ha considerado que han sido los periodistas quienes se han inventado que "presentar los Goya sea un deporte de riesgo". "Es un orgullazo que te escojan para presentar los Goya, yo me emocioné cuando me lo propusieron y eso, esa capacidad de emocionarme, es algo que no quiero perder", ha dicho el catalán.

Su pareja en la vida real y hoy en la presentación de la gala ha señalado: "somos como salmones que vamos contra corriente", pero enseguida ha puntualizado que van a "luchar contra esa inercia", porque si sigue "esa tendencia, al año que viene puede que quede vacante la plaza". "Tenemos cuerpecito de espectáculo", ha dicho Buenafuente, mientras Abril ha reconocido que llega con los "nervios justos y la ilusión a tope", al escenario del Palacio de Congresos de Sevilla donde en unas horas se entregarán los premios.

En cuanto a "la caña" de su discurso, Buenafuente ha manifestado que "cada uno hará su lectura", pero "no estamos aquí para provocar que mañana las salas de cine no puedan abrir mañana. Vamos a reírnos un poco de nosotros mismos", ha aconsejado. El cómico, también productor de la gala a través de El Terrat -que se encarga del guion y del espectáculo televisivo por quinto año consecutivo-, ha destacado la actuación de Rosalía, "una de las pocas que dará en España este año: ha sido un detallazo y es muy emocionante".

Silvia Abril ha reconocido que guarda una nariz de payaso como amuleto, mientras Buenafuente ha dicho que la suerte hoy se la dará su hija que está viendo la gala. La presentadora y humorista ha destacado "Carmen y Lola", "Todos lo saben" y "El reino" entre sus favoritas, mientras Buenafuente ha valorado que este año haya "cierto cine independiente que ha cogido foco", algo que considera que "está muy bien, porque pelis que parecían pequeñas se han hecho gigantes".

19.52h. La actriz Antonia San Juan

La actriz Antonia San Juan José Manuel Vidal

19.48h. La actriz Cristina Castaño

La actriz Cristina Castaño José Manuel Vidal

19.38h. Los homenajes hay que hacerlos en vida, como es el caso del que los Premios Goya dedican hoy a Narciso 'Chicho' Ibáñez Serrador, h ha afirmado la actriz y presentadora Miriam Díaz Aroca, que trabajó junto a él en el concurso "Un, dos, tres". "Gracias a dios, Chicho está con nosotros", ha dicho Díaz Aroca a los periodistas en la alfombra roja de la 33 edición de los Goya, que se celebran hoy en Sevilla. Sobre su participación en el "Un, dos, tres", que presentó junto a Jordi Estadella entre 1991 y 1993, ha señalado que era "el paraíso". "Fue una suerte estar en uno de los programas mas emblemáticos de la televisión y además hacía lo que me gustaba, cantar, bailar e interpretar", ha destacado Díaz Aroca. Y sobre Ibáñez Serrador, ha recordado que era un director duro y severo, pero con mucha creatividad. "Era exigente, pero te ayudaba", agregó.

El director de títulos de culto como "¿Quien puede matar a un niño?" y "La residencia", Chicho Ibáñez Serrador recibió el pasado día 14 el Goya de Honor de esta edición, pero esta noche, durante la gala, se le rendirá un homenaje. A sus 83 años y con un delicado estado de salud, la Academia de Cine otorga el Goya a Ibáñez Serrados "por abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y por su excepcional contribución al cine de género".

19.36h. El primer premio que se entregará esta noche será el de mejor actriz revelación. El último, el de mejor película. En total, 28 'cabezones' esperan dueño.

19.32h. Rosalía hace acto de presencia en la alfombra roja. La cantante catalana actuará esta noche durante la ceremonia. ¿Cantará "Malamente"?

La cantante Rosalía José Manuel Vidal

19.28h. En nuestra galería de fotos puedes ir viendo las mejores imágenes de la alfombra roja

19.20h. La actriz María Adánez

La actriz María Adánez José Manuel Vidal

19.15h. La actriz Susi Sánchez, nominada como mejor actriz protagonista por su soberbia interpretación en "La enfermedad del domingo", ha comentado al llegar a la alfombra roja de los Premios Goya que "ni siquiera" había pensado tener algún día un papel como el que hoy le trae aquí. "Es impresionante -ha dicho-, todo se lo debo a Ramón" Salazar, director de la película. De sus compañeras competidoras, Penélope Cruz, Lola Dueñas y Najwa Nimri ha dicho que tienen una "gran calidad y altura" y una "trayectoria impresionante: Yo me he colado", ha asegurado con humildad. Es la primera vez que la actriz valenciana compite por el premio como mejor actriz protagonista, aunque sí optó como actriz de reparto por "10.000 noches en ninguna parte" (2013), también dirigida por Salazar. Si gana, recogerá su premio "un poco apurada", porque tiene que irse "corriendo" al teatro, aquí en Sevilla, donde representa "Espía a una mujer que se mata".

También se refirió a la iniciativa de llevar abanicos rojos en la gala con la leyenda "ni una menos", contra los asesinatos machistas y ha confiado en que este tipo de campañas reivindicativas "sirvan para algo". Y ha señalado que la primera persona en la que pensará si le dan el Goya será su pareja, Consuelo Trujillo, maestra de actores y directora de teatro.

También la actriz Itziar Castro apoyó el movimiento #NIUNAMENOS, contra la violencia machista y pidió que "no se espere a que nos maten después de una denuncia" para actuar. Y sobre la escasez de mujeres entre los nominados de esta edición señaló: "a ver si nos dejan subir y no hacer solo cosas pequeñas, ¿porqué 'Superlópez' no lo hace una mujer".

19.11h. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha repartido 2.500 abanicos para protestar contra la violencia machista con el lema #NIUNAMENOS y, como ya hiciera el año pasado, por la igualdad con el lema #MASMUJERES.

19.09h. Los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril ya están en la alfombra roja. Para Buenafuente es su tercera vez como anfitrión de la gala del cine español. En esta ocasión, estará junto a su pareja para afrontar el desafío de sobrevivir a las críticas.

Los presentadores de los Premios Goya 2019, la actriz Silvia Abril y el humorista Andreu Buenafuente José Manuel Vidal

19.08h. Las casas de apuestas aseguran que el triunfo esta noche se debate entre "El reino" y "Campeones". En COPE.es hemos hecho nuestra propia predicción. ¿Acertaremos?

19.06h. El glamour, muy presente en esta alfombra roja de los Goya

La bloguera Aida Domènech posa a su llegada a la alfombra roja de los Premios Goya 2019 José Manuel Vidal

19.05h. Susi Sánchez, nominada al Goya a la mejor actriz principal por "La enfermedad del domingo", Antonio Dechent o Itziar Castro han sido los primeros en pisar la alfombra roja de la 33 edición de los Premios Goya. Vestida con un sobrio traje granate, Sánchez ha sido la primera en aparecer en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde esta noche se entregan los Premios Goya, y se mostró encantada con su primera nominación a los 64 años y tras una larga carrera. Tras ella, han llegado Antonio Dechent, Itziar Castro, Santiago Alverú o Pilar Ordóñez, con un llamativo vestido rojo con un enorme corazón dorado, diseño de Agathan Ruiz de la Prada. Los presentadores de la gala, Silvia Abril y Andreu Buenafuente, también han llegado ya al Palacio de Congresos, pero aún no han posado para los numerosos fotógrafos y cámaras que llenan la alfombra roja de los Goya. Una alfombra roja en la que se ha prohibido expresamente a los representantes de los medios de comunicación que se hagan selfis con las estrellas.

19.02h. La alfombra roja ya está desenrollada y los primeros famosos empiezan a desfilar por ella. La primera es Itziar Castro, nominada el año pasado al Goya por la película "Pieles"

La actriz Itziar Castro

19.00h. Muy buenas tardes a todos los lectores de COPE.es. La gran noche del cine español ha llegado. Solo quedan tres horas para que arranque la gala de los Goya 2019. Por primera vez, los premios más importantes de nuestra industria del cine se trasladan hasta Sevilla. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital hispalense es el escenario de la reunión de los profesionales más destacados del año. Y en COPE.es os lo vamos a contar minuto a minuto. ¡Bienvenidos!