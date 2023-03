Ed Sheeran confiesa su "período más difícil" en un documental de Disney+

Disney+ estrenará el próximo 3 de mayo el documental "Ed Sheeran: The Sum Of It All" que, según la nota de prensa de esta plataforma de contenidos para televisión, aborda el "período más difícil" en la vida de la célebre estrella de la música que le da título.

Con cuatro episodios en total, se trata de la primera vez que el británico abre al mundo su esfera privada. "Siempre he sido muy reservado en mi vida personal; (...) este me pareció el momento adecuado para abrir la puerta y dejar que la gente entrara", ha señalado el protagonista en declaraciones recogidas por Disney+.

Sheeran, quien previamente solo había participado en un documental sobre sus canciones, centra la primera parte en la historia detrás de su canción "Perfect", sobre su antigua amiga de la escuela y ahora esposa, Cherry, que recibe una historia inesperada que le cambia la vida.

En la segunda, el autor de "The A Team" presenta a su círculo más cercano y narra la muerte repentina de su mejor amigo, Jamal Edwards, mientras que en la tercera habla de su proceso de composición tras un año especialmente turbulento, cuanto surgen temas como "Bad Habits".

En el último episodio, Sheeran y su esposa charlan sobre las dificultades de la conciliación familiar en plena gira por EE.UU. del artista, que también confiesa sus temores por la publicación de su próximo disco, "- (Substract)", que se publicará dos días después del estreno del documental.

Material nunca visto se alterna en esta producción de Disney+ y Fulwell 73 Productions ("Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", "Adele: One Night Only") con entrevistas con su pareja y otros seres queridos, así como con actuaciones íntimas e intervenciones en las que el músico confiesa sus impresiones sobre el mundo y sobre sí mismo.

"Todo el mundo conoce y ama las canciones de Ed Sheeran, pero esta serie muestra al hombre detrás de los éxitos, presentándolo de una manera totalmente distinta después de un año tumultuoso personal y profesionalmente", han señalado Ben Turner y Ben Winston, socios de Fulwell 73.

La noticia del documental ha coincidido este martes con una entrevista para la revista Rolling Stone en la que también se ha sincerado sobre este período y en la que Sheeran reconoce que llegó un momento en que perdió el interés por seguir viviendo, así como que pudo lidiar con la depresión, un transtorno alimenticio y el abuso de determinadas sustancias gracias a la terapia.