La segunda temporada de 'La chica de nieve' promete enganchar y un final para "flipar"

La segunda temporada de la serie 'La chica de nieve' promete enganchar a los espectadores y un final para "flipar", han asegurado este jueves a EFE la actriz Milena Smit, que interpreta a la protagonista, y Javier Castillo, el escritor de 'El juego del alma', la novela en la que se basa esta nueva producción.

"La primera temporada fue la bomba, pero creo que en esta segunda tenemos un caso bastante 'heavy'. Creo que sobre todo el público se va a enganchar a tope y que la gente va a flipar mucho con lo que pasa al final", ha afirmado Smit en una entrevista con un grupo de periodistas durante el rodaje de la serie en Málaga.

Sin querer desvelar apenas nada de la serie, los directores, David Ulloa y Laura Alvea, han comentado a EFE que las palabras con las que describirían la nueva temporada son "fe", "enigma" y "cuervos".

En esta segunda temporada, que tendrá seis episodios y se estrenará en Netflix, la periodista Miren Rojo (la protagonista) recibe un sobre que contiene la pregunta "¿Quieres jugar?" y una fotografía en la que se observa a una joven amordazada.

Comienza entonces a investigar un colegio elitista que parece estar en el centro de una desaparición y del asesinato de dos jóvenes.

Lo hará junto a Jaime (Miki Esparbé), un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida.

Un rodaje exigente

Smit ha explicado que, en lo profesional, es una temporada en la que arriesga "bastante" en muchos aspectos y que le ha hecho mejorar como actriz, ya que es un rodaje "exigente" porque su personaje, la periodista Miren Rojo, es "difícil", tiene "muchísimas capas" y un pasado "doloroso" y "muy duro".

"Ha habido un proceso durante estos casi dos años, desde que rodamos la primera temporada, para aprender a disfrutar mucho más del personaje y fuera del rodaje. Me veo mucho más suelta, más sociable. No me encierro tanto", ha reconocido la actriz.

Ha explicado, además, que en esta temporada han pretendido sobre todo madurar el personaje, hacer ver que ya no es la niña que empieza en 'La chica de nieve', sino que es una adulta que lleva "un recorrido" como periodista, que tiene un reconocimiento, que es muy seria con su trabajo y siempre roza la obsesión con los casos que le llegan.

Aunque Smit ha bromeado con la idea de que espera pronto actuar en una comedia, ha subrayado que ser protagonista en esta serie es "un auténtico regalo".

Nuevo fichaje

Por su parte, Miki Esparbé ha reconocido sentirse "encantado" al incorporarse a una producción con un "equipazo", tanto técnico como artístico, y también al continuar con el "legado" de la historia escrita por el malagueño Javier Castillo.

"Aunque 'El juego del alma', esta segunda parte de 'La chica de nieve', será una entidad que funcionará también como seis capítulos que se pueden ver de principio a fin, espero que invite luego a la gente que no haya visto la primera temporada, que es también estupenda", ha indicado.

Según Aixa Villagrán, que da nuevamente vida a la inspectora de policía en la serie, esta será "un pepinazo": "Es que a mí incluso me gusta más que la primera", ha resaltado.

Por su parte, Javier Castillo, que revisa los guiones de la producción, ha asegurado que abraza con "gratitud" y "humildad" el éxito que obtuvieron en la primera temporada, que alcanzó en su semana de estreno el 'top 1' global de series en habla no inglesa más vistas en Netflix y estuvo en el 'top 10' de 77 países durante varias semanas.

Ha incidido, en este sentido, en que el resultado de esta segunda parte "dará igual" porque cree que lo importante es que la serie esté "bien hecha" y "funcione".

"Luego ya los 'rankings', donde llegue y se coloque, no importa. Ilusiona, pero no importa", ha aseverado.

Un elenco de lujo

Además de Milena Smit, que ha protagonizado películas como 'Madres paralelas', 'No matarás' o 'Libélulas', en esta segunda parte de 'La chica de nieve' retoman sus papeles Aixa Villagrán ('La mesías'), Marco Cáceres ('Acacias 38') y José Coronado ('Entrevías').

Completan el reparto Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), Luis Callejo ('La noche más larga'), Luis Bermejo ('Rainbow') y Vicente Romero ('La novia gitana'), mientras que Jesús Mesas y Javier Andrés Roig ('Deudas') son los encargados de esta adaptación a la pantalla.

Se prevé que el rodaje, que comenzó el 15 de enero en la capital malagueña y se terminará de grabar en Madrid, concluya a finales de abril o principios de mayo. EFE

