Sabina, acusado de fascista por decir esto sobre Cataluña a Pérez-Reverte

Es complicado que pase un solo día sin polémica en Twitter en torno a lo que es o no fascismo y quien es o no fascista. Y para ese debate no es necesario ni que el asunto sea actual. Porque este miércoles la red social del cabreo perpetuo anda polarizada por una entrevista de 2016 de El Mundo a Joaquín Sabina y Arturo Pérez-Reverte.

Entre otros asuntos, la pareja habla de la situación en Cataluña y, en un momento dado, Pérez-Reverte plantea que como él es jacobino lo habría resuelto en el siglo XVIII a cuchillo: "Pero ya no tiene solución, ya es otra cosa. Puedes pasar a cuchillo a una población entera a cuchillo en el siglo XI, pero en el XXI. La España del XVIII perdió la ocasión".

"Me adhiero a la propuesta de mi compañero", dice un sonriente Sabina en un ambiente de conversación claramente distendida, a lo que Pérez-Reverte apostilla: "Bromas aparte, pensemos que la Revolución Francesa hizo una Francia jacobina y con futuro mientras que nosotros nos quedamos anclados en los viejos fueros medievales. Todos esos resabios hacen que ahora estemos pagando el precio de una Historia deformada y no resuelta".

Ante esto, Sabina apostilla: "Yo, que llevo en mis venas gotas de sangre jacobina, recurriré en este caso a la tradición histórica de la izquierda: ¡Vayamos al internacionalismo! Regresar al aldeanismo identitario no tiene sentido, así que no siento ningún respeto por el asunto catalán".

La gente crucificando a Joaquín Sabina y Arturo Pérez-Reverte ¡Por una broma!



Muchos serán fans del humor negro de Broncano y Wyoming (yo lo soy) pero si hace ese humor Reverte o Sabina a la guillotina



Decir que Sabina es franquista es de lo más absurdo que se puede decir pic.twitter.com/4SNB96nAK5 — Rorschach (@Lord_Rorschach) June 3, 2020

Esta conversación, publicada el 14 de febrero de 2016 por El Mundo, ha polarizado por enésima vez a Twitter, que en esta mañana ha llevado a sus dos protagonistas hasta las principales tendencias.

Huelga recordar que su ideología izquierdista llevó a Sabina a relacionarse con movimientos contrarios al régimen franquista durante los años setenta. Incluso fue ordenada su detención por pertenecer al Partido Comunista, lo cual le llevó a exiliarse en Londres tras, además, lanzar un cóctel mólotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada en protesta por el proceso de Burgos.