Sabalza califica de "indescriptible" el momento de abrir los Sanfermines con el chupinazo

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, visiblemente emocionado, ha calificado de "indescriptible" el momento de lanzar el chupinazo que ha dado inicio a las fiestas de San Fermín.

En declaraciones a los medios de comunicación tras lanzar el cohete, Sabalza ha asegurado sentir "una emoción indescriptible. Cuando no se puede decir de otra manera tiene que ser así, emocionante", ha agregado.

El presidente del club navarro ha expresado su deseo de que "todos" puedan disfrutar de las fiestas de San Fermín.

En el momento de lanzar el chupinazo, Sabalza no ha olvidado la situación que vive su club, con el riesgo de perder la plaza que había conseguido en el terreno de juego para participar en la Liga Conferencia, y así a los tradicionales "¡viva San Fermín, gora San Fermin!" ha unido un "¡no nos rendiremos, aupa Osasuna!".

Preguntado al respecto, ha comentado que "no iba a decir solo aupa Osasuna, había que decir algo más" y ha agregado, "creo que he sido comedido y he dicho el sentir de todos". "Ojalá lo esté viendo el presidente de la UEFA y los del TAS que son los que ahora tienen que decidir".

Con el pañuelo rojo ya anudado al cuello, ha comentado que lo guardará y "cuando hagamos el museo lo pondremos en él".