‘Roma’ arrasa en los premios Critics' Choice

‘Roma’, ganadora del Globo de Oro a la mejor película extranjera, se ha alzado con cuatro galardones, incluidos los de mejor película y mejor director (el mexicano Alfonso Cuarón), en la 24 edición de los premios Critics' Choice.

La cinta también consiguió los premios a la mejor fotografía y a la mejor película extranjera.

En las categorías de interpretación, Christian Bale se llevó el trofeo al mejor actor ("Vice") y Lady Gaga ("A Star is Born") y Glenn Close ("The Wife") compartieron la estatuilla a la mejor actriz. Gaga, además, triunfó en el campo de mejor canción, por el tema "Shallow".

Asimismo, Mahershala Ali ("Green Book") y Regina King ("If Beale Street Could Talk") salieron victoriosos como mejores actores de reparto. "The Favourite", con Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, obtuvo el reconocimiento al mejor reparto.

La organización de críticos Broadcast Film Critics Association (BFCA), creadora de estos premios, entregó la estatuilla de mejor guion a Paul Schrader ("First Reformed") y la de mejor guion adaptado a Barry Jenkins ("If Beale Street Could Talk"), en tanto que la estrella de "Eighth Grade", Elsie Fisher, fue coronada con el trofeo al mejor actor o actriz joven.

La BFCA (Broadcast Film Critics Association) es la organización estadounidense con mayor número de críticos, unos 300 provenientes de medios de televisión, radio e Internet