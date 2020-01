Ricky Gervais, contra los discursos políticos en los Globos de Oro: "Vais menos al colegio que Greta Thunberg"

Ricky Gervais es uno de los cómicos más polémicos del panorama actual. Su estilo desenfrenado y sin tapujos le ha granjeado múltiples críticos y seguidores casi a partes iguales. Su discurso de presentación de los Globos de Oro de hace unos años ya dio la vuelta al mundo y, esta madrugada de Reyes ha vuelto a revolucionar el panorama televisivo internacional.

El regreso de Ricky Gervais, con unos chistes ácidos e incómodos que son marca de la casa, protagonizó unos Globos de Oro marcados tanto por momentos emotivos como por algunos pasajes reivindicativos a favor del feminismo o para instar a la lucha contra la crisis climática. Precisamente, Gervais ha tenido palabras para esas "reivindicaciones" y "discursos políticos" que ha criticado tajantemente.

Cuatro veces había presentado los Globos de Oro y en las cuatro ocasiones el británico soltó numerosos chistes, bromas y dardos que dejaron a más de uno con la expresión torcida o mal sabor de boca, así que su regreso era de lo más esperado de estos premios.

"No sabéis nada del mundo real. La mayoría de vosotros ha pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg", recriminó a las estrellas.

Ricky Gervais slams Hollywood at the #GoldenGlobes



'If you do win an award tonight, don’t use it as a platform to make a political speech. You’re in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world'pic.twitter.com/So222xyE05