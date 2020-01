La respuesta de Pérez-Reverte cuando le sugieren como ministro de Cultura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está anunciando los nombres de los ministros que forman parte del nuevo Gobierno de España. El primer Gobierno de coalición de la democracia, y el primero en el que habrá cuatro vicepresidencias, para hacer hueco a sus socios de coalición, Unidas Podemos. Una coalición de gobierno que salió adelante tras una larga negociación para lograr la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya y con los votos a favor de PNV, Compromís, Más País y Teruel Existe.

La mayoría de ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez están confirmados, con Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera y Pablo Iglesias ocupando las cuatro vicepresidencias, algunos ministros que repiten en su cargo, como Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas, Isabel Celaá, José Luis Ábalos o Pedro Duque, y otros que llegan por primera vez al Gobierno de España, como Alberto Garzón, Irene Montero, Arancha González Laya, Salvador Illa o José Luis Escrivá.

Así responde en directo Herrera a un ataque de Máximo Pradera El comunicador no deja pasar la oportunidad de contestar a un comentario fuera de lugar del polémico periodista 10 ene 2020 - 14:20

Una de las últimas carteras en ser anunciadas es la correspondiente al ministerio de Cultura, donde ya se sabe que José Guirao no seguirá en el cargo y las especulaciones sobre un fichaje de relumbrón (como ya ocurrió en su día con Máximo Huerta), se han disparado.

Mikel Erentxun propone a Pérez-Reverte como ministro de Cultura

Ante este vacío, conviene recordar la propuesta que el cantante Mikel Erentxun realizó durante una entrevista concedida a 'El Español', en la que aseguraba que “Elegiría a Pérez-Reverte como nuevo ministro de Cultura. Me gustaría. Me parece un tío muy culto”, explicaba Erentxun.

Mikel Erentxun: "Me gustaría que Arturo Pérez-Reverte fuese nuestro ministro de Cultura" https://t.co/S4dkCYnEef — Mikel Erentxun (@MikelErentxun) June 6, 2019

Según aseguraba Erentxun, Pérez-Reverte ha demostrado que “sabe mucho de España, quiere a España y no se calla lo que piensa”. “Me cae muy bien. Me ha venido a la cabeza, no sé. No sé de qué ideología es, además. Es ambiguo. Diría que es de izquierdas y tal, pero no lo sé. Me cae muy bien”, afirmaba el cantante, en estos sinceros elogios al escritor y periodista.

La sugerencia de Mikel Erentxun no pasó desapercibida para Arturo Pérez-Reverte, que no dudó en dejar claro cuál sería su respuesta si le propusieran convertirse en el nuevo ministro de Cultura del Gobierno de España.

Agradezco la intención, pero rechazo la idea. Un abrazo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 6, 2019

"Agradezco la intención, pero rechazo la idea", sentenciaba Arturo Pérez-Reverte ante la posibilidad de convertirse en el nuevo ministro de Cultura.

Una respuesta a la que el cantante de los Hombres G, David Summers, añadía este comentario.

No puede, tiene mucho trabajo. — David Summers (@DavidSummersHG) June 6, 2019

"No puede, tiene mucho trabajo", aseguraba David Summers.

Lo cierto es que antes de que acabe el fin de semana tendremos todas las dudas resueltas y sabremos quién será el ministro o ministra de Cultura que sustituya a José Guirao al frente de una cartera tan importante para un país con el patrimonio cultural que tiene España. Mientras tanto, Arturo Pérez-Reverte seguirá escribiendo novelas que enriquecen ese patrimonio cultural español, como Sidi, y adentrando a sus lectores en algunos de los momentos más importantes de la historia de España.