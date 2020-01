Qué películas va a producir y estrenar Netflix en 2020

La plataforma audiovisual Netflix ha anunciado, a través de su cuenta de Twitter, una lista de veinte películas que pretende estrenar a lo largo de este año. Entre los filmes que la compañía estadounidense lanzará se encuentran algunos en los que figuran grandes estrellas de Hollywood, tanto en el reparto como en la dirección.

¡En 2020 nos espera otro año de gran cine para todos los gustos en @NetflixES! No podemos esperar ni un día más, así que aquí va nuestro regalo: detalles de 20 películas que llegarán en 2020. — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) January 6, 2020

'Mank'

Dirigida por David Fincher, esta película se centra en la escritura del guion de ‘Ciudadano Kane’, uno de los grandes mitos de la historia del cine. Estará protagonizada por el ganador del Oscar Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins.

‘Uncut Gems’

Los hermanos Safdie ('Good Time') dirigen a Adam Sandler en su primera interpretación dramática y una de las más aclamadas. 'Uncut Gems' o 'Diamantes en bruto' trata sobre un joyero de Nueva York que ve cómo el caos domina su vida tras ser víctima de un robo. Su fecha de estreno es el 31 de enero.

‘Hillbilly Elegy’

Amy Adams y Glenn Close protagonizan esta película dirigida por Ron Howard y basada en las memorias del economista J.D. Vance. En ella, un hombre recuerda su infancia siguiendo la tradición de los apalaches junto a su particular familia.

‘Hogar’

En cuanto al cine español, Javier Gutiérrez y Mario Casas coinciden en ‘Hogar’, un thriller dirigido por los hermanos Álex y David Pastor sobre “la crisis, la familia y las mentiras que nos contamos para sobrevivir”.

‘Su último deseo’

Un reparto de lujo, Anne Hathaway, Ben Affleck y Willem Dafoe, está al frente de este filme realizado por Dee Rees ('Mudbound'). En él, una periodista se convierte en protagonista involuntaria de la historia que está cubriendo.

‘Eurovision’

‘Eurovision’ es un homenaje realizado por el actor y cómico Will Ferrell al popular festival de la canción. Rachel McAdams, Pierce Brosnan y Demi Lovato forman un elenco que bien merece 12 puntos.

'I'm Thinking of Ending Things'

El viaje en coche de una pareja se convierte en un aterrador recorrido por sus frágiles psiques por culpa de un desvío equivocado. La película está dirigida por Charlie Kaufman y protagonizada por Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette y David Thewlis.

‘Da 5 Bloods’

Chadwick Boseman, el protagonista de ‘Black Panther’, se pone a las órdenes de nada más y nada menos que Spike Lee en ‘Da 5 Bloods’. En ella, un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam vuelve a la jungla en busca de los restos de su líder caído.

'A todos los chicos de los que me enamoré: P.D. Todavía te quiero'

La secuela de la popular película de Netflix volverá a reunir a Lara Jean y Peter y llegará a la plataforma el 12 de febrero.

‘The Old Guard’

La ganadora del Oscar Charlize Theron encabeza el reparto de 'The Old Guard', adaptación del cómic de Greg Rucka y Leandro Fernández en el que un pequeño grupo de mercenarios inmortales luchan para mantenerse unidos cuando descubren la existencia de un nuevo inmortal.

'The Devil All The Time'

Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska y Jason Clarke viajan hasta los 60 en 'The Devil All The Time' para dar vida a un grupo de personas que sufren las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Antonio Campos es su director.

‘Out of the Fire’

Chris Hemsworth, más conocido como Thor, interpreta al mercenario Tyler Rake, que debe rescatar al hijo de un señor del crimen internacional.

‘Amor. Boda. Azar’

Una boda con formato de día de la marmota. En 'Amor. Boda. Azar', el hermano de la novia (Sam Claflin) vivirá una y otra vez la misma boda con diferentes resultados.

'Rebecca'

Netflix se atreve con el remake de todo un clásico, la ‘Rebecca’ de Hitchcock. Cuenta la historia de un hombre a quien su fallecida esposa persigue. Lily James, Armie Hammer y Kristin Scott Thomas forman el reparto.

‘El practicante’

Mario Casas repite en esta lista con 'El practicante', un thriller sobre la obsesión y los celos y de cómo estos ponen en peligro a una pareja después de que él sufra un grave accidente de tráfico que le deja en una silla de ruedas. Dirige Carles Torras.

‘Over the Moon’

Glen Keane, el animador responsable de 'La Sirenita' y 'La Bella y la Bestia' cuenta la historia de una chica que tratará de llegar a la luna para reunirse con la Diosa de la Luna.

‘Sergio’

Wagner Moura y la hispano-cubana Ana de Armas protagonizan la historia real de Sérgio Vieira de Mello, un diplomático de la ONU que deberá enfrentase a la misión más importante de su carrera con el fin de la guerra de Irak.

'Los hermanos Willoughby'

Basada en el libro de Lois Lowry, esta película de animación cuenta la historia de cuatro niños abandonados por sus padres que deben olvidarse de los valores de su familia y encontrar cuál es su lugar en un nuevo mundo.

‘The Prom’

Un reparto de lujo en cabeza este musical sobre una fiesta de graduación: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Awkwafina, Kerry Washington, Andrew Rannels y Keegan-Michael Key. Dirige la película Ryan Murphy.