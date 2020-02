La Primera República, un corto e intenso periodo donde reinó el caos

Hoy se cumplen 147 años de la proclamación de la Primera República española, la primera experiencia política no basada en la monarquía en la historia de nuestro país. Con motivo de este aniversario, resumimos los hitos principales de este periodo.

La Primera República se inauguró a raíz de la abdicación de Amadeo I de Saboya. Su corto reinado fue complicado desde el principio, ya que su principal valedor, el general Prim, murió el mismo día de su llegada a España y la mayoría de partidos políticos optaban por otras formas de monarquía (la borbónica, unos, y la carlista, otros) o por la República. Además, durante la regencia de Amadeo, estalló la Tercera Guerra Carlista y se recrudeció el conflicto con los rebeldes cubanos.

El rey de origen italiano, por tanto, acabó hastiado de la política nacional y abdicó el 10 de febrero de 1873. Al día siguiente, tras una apresurada sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado, se proclamó la República. El primer Gobierno de este periodo estuvo presidido por Estanislao Figueras y contaría entre sus ministros a políticos ilustres como Emilio Castelar, Francisco Pi y Margall o Nicolás Salmerón.

La duración del experimento republicano no duraría mucho, ya que no llegó ni a los dos años. Además, este periodo se caracterizó por una gran inestabilidad institucional. Buena muestra de ello es el hecho de que en sus primeros once meses de vida, cuatro presidentes distintos desfilaron por la Jefatura del Estado y del Gobierno. El primero en dimitir (y exiliarse) fue Figueras, que antes de abandonar su cargo pronunció una de las frases más famosas del parlamentarismo español cuando, durante un encendido y estéril debate en el Congreso, espetó al resto de diputados: "Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco, ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!".​

Las guerras en Cuba y contra el bando carlista, la rebelión cantonal en Cartagena, Valencia, Murcia y Andalucía, así como la crisis económica y de deuda, dificultaron especialmente la labor de los distintos Ejecutivos.

Entre los logros de este periodo (muchos de ellos derogados al término de la Primera República) se encuentran el cese del servicio militar obligatorio, una regulación del trabajo infantil o la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

Finalmente, en medio de la crisis política y social que vivía España, la Primera República empezó el inicio de su fin con el golpe de estado del general Pavía, que entró a caballo con sus tropas en el Congreso de los Diputados el 3 de enero de 1874. La monarquía, no obstante, no se restauraría oficialmente hasta casi un año después, con la llegada al trono de Alfonso XII.