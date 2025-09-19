'La primera escuela' o 'On Falling', entre los estrenos destacados de la semana

Cada viernes, en COPE, hacemos un repaso por las novedades y estrenos que llegan a los cines de España. De la mano de nuestros críticos de cine, Juan Orellana y Jerónimo José Martín repasamos en profundidad los estrenos más importantes de la semana en la gran pantalla.

'la primera escuela'

'La primer escuela' narra la historia de Louise Violet, una profesora parisina, es destinada a un pequeño pueblo francés a finales del siglo XIX. Entre la desconfianza de los vecinos y la resistencia a abandonar las costumbres, emprende una batalla por la educación. Su firme convicción: solo el conocimiento puede abrir camino a la libertad y al futuro.

Juan Orellana destacó en La Tarde, el talento del director de 'La primera escuela', recordando que ya había dirigido películas como 'Delicioso', sobre el nacimiento del primer restaurante de la historia.

"Es una historia muy bonita de cómo ella va sensibilizando a los campesinos sobre la importancia de que sus hijos tengan una vida mejor que la suya", afirmó el crítico. También aplaudió la interpretación de Alexandra Alarmi y de Grégory Gadebois, a quien definió como un actor con gran “bonhomía”.

Orellana destaca que se trata de una película de época "muy bien contada", con una fotografía espléndida y que ensalza la figura del maestro rural.

Por su parte, Jero destaca, en Herrera en COPE que es una "típica película francesa buena" que ofrece un "planteamiento de la educación bastante interesante".

'on falling'

'On Falling' sigue a Aurora, una inmigrante portuguesa en Escocia que afronta la soledad y la alienación entre su trabajo rutinario y un hogar compartido sin vínculos reales. En un sistema dominado por algoritmos que separan a las personas, su historia refleja la lucha por preservar la humanidad y reencontrar la conexión con los demás.

'On Falling' es, según Juan Orellana, "un retrato duro, no por las imágenes, sino por lo que hay de fondo". El crítico señala que la película "te va calando poco a poco con la dureza de esa vida" y destacó cómo refleja la deshumanización del trabajo y el desarraigo del inmigrante en una cultura que no es la suya.

Subrayó que se trata de una propuesta "muy cinéfila", sin acción ni artificios, pero con una fuerza que termina atrapando al espectador.

Por su parte, Jero destaca que es una "película social que está bastante bien", describiéndola como el "drama de una portuguesa" y clasificándola como "Mar de Arte y ensayo, Mar cine, nuevo cine".

'el golpe'

De la programación de TRECE, Orellana recomendó ver 'El golpe' protagonizada por Robert Redford y Paul Newman, una película sobre dos estafadores que planifican un elaborado golpe contra un jefe del crimen en los años 30.

El crítico de COPE, destacó la calidad del film y su "final sorprendente". Sobre la reciente muerte de Redford, comentó que "ha sido muy duro" y animó a recordarlo viendo sus películas, como 'Memorias de África'.

'mi amiga eva'

Eva, una mujer de 50 años casada y con dos hijos, decide reencontrar el amor durante un viaje a Roma. De regreso en Barcelona, comienza una nueva vida soltera, explorando la seducción y el romance. La historia sigue su año de búsqueda de un sentimiento imposible, donde el azar podría darle una oportunidad.

Según Jerónimo José Martín, en Herrera en COPE, junto al Willy Bárcenas, describe la película como "bastante buena". Jero conecta esta película con la selección de Willy, 'Una pistola en cada mano', ya que ambas son del "guionista sensacional" Cesc Gay.

Los colaboradores discuten cómo Cesc Gay expone el "desconcierto vital" de hombres y mujeres en estas películas, aunque Martín opina que el guionista, que a veces es "muy cruel", se vuelve "un poquito complaciente" con el desarrollo o desenlace de 'Mi amiga Eva'. No obstante, Jero y Willy coinciden en que Cesc Gay es un "gran guionista" y "gran director" con un "reparto que te mueres".

Jero y Willy batieron récords al hablar de un total de ocho películas para su lista de recomendaciones de fin de semana. Las películas que ofrecieron al público incluyen el melodrama fantástico 'Un gran viaje atrevido y maravilloso', el thriller' Los cronocrímenes', el drama español 'Mi amiga Eva', la película sobre la crisis vital 'Una pistola en cada mano', los dramas sociales 'on falling' y 'La primera escuela', y el clásico de crítica social 'Tiempos modernos'.

