"El populismo es tan antiguo como la democracia", dice el autor de "Lux"

Alfredo Valenzuela

Mario Cuenca Sandoval ha escrito una novela que alerta del ascenso de la ultraderecha y que se titula "Lux" (Seix-Barral), luego a la primera pregunta sobre si "Lux" es "Vox" responde: "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", porque su novela trata sobre el populismo y éste, ha asegurado, "es tan antiguo como la democracia".

"El populismo no es un ingrediente exclusivo de la extrema derecha, sino que ya afecta a las formaciones políticas tradicionales que acusaban a otras de ser populistas; nadie esta hoy libre de populismo y no sólo en España, es una oleada internacional", ha dicho a Efe el autor, que asegura que su novela "no está escrita desde una militancia de izquierdas, sino desde una militancia democrática; es más una militancia ética que política".

Aunque el populismo sea tan antiguo, "se ha acelerado con las redes sociales, que apelan a unas emociones muy básicas, al miedo, a la seguridad personal", mientras que el populismo "apela al miedo y a la ira y busca un colectivo al que dirigir esa ira".

"Las redes sociales tienen una responsabilidad radical porque por su propia naturaleza resaltan lo más exaltado, llamativo y emocional", añade el autor de una novela cuya primera frase, ya en la ficción literaria, advierte que "en el principio no fue el verbo sino la emoción".

Cuenca Sandoval cree que los sentimientos y la política sí se pueden mezclar siempre que se trate de "sentimientos lúcidos inspirados en una información veraz; pero es que la gente se informa ya más por las redes sociales que por los medios tradicionales, y en las redes sociales se busca lo que aliente los propios prejuicios; hay personas que basan su visión de la actualidad en su muro de Facebook o de Twitter a base de disparates e informaciones falsas".

En lo que sí coincide el populismo de derecha y de izquierda, según el autor, es en que ambos "se presentan como si ellos fueran el pueblo y no formaran parte de la clase política, se presentan como los auténticos representantes de la sociedad".

Cuenca Sandoval considera que, a diferencia de los ataques a la democracia de la extrema izquierda, los de la extrema derecha van "a valores distintos", contra una "línea de flotación" que hace más daño a la convivencia.

Por eso consideró que "un fenómeno inquietante" como el ascenso de la extrema derecha "merecía una novela", en la cual ha eludido a propósito la palabra "fascismo", que no emplea ni una vez en todas sus páginas, porque se ha centrado en lo que denomina "una ultraderecha 2.0" que, aunque herede algunos rasgos de otros tiempos, considera un fenómeno nuevo.

Esa ultraderecha, según el autor, "apela a emociones siniestras y aprovecha prejuicios contra los que parecía que ya estábamos vacunados, como la xenofobia o la misoginia, que parece que están volviendo a normalizar".

Al comparar la posibilidad de una victoria política de la extrema derecha con la -imaginada por el autor francés Michel Houellebecq- de que los islamistas lleguen a un Gobierno europeo, Cuenca Sandóval ha considerado "tan altamente improbable una posibilidad como otra".

"No soy pesimista; en la Europa actual no es posible un autoritarismo de ese tipo; espero no equivocarme", ha señalado.

Mario Cuenca Sandóval nació en Sabadell en 1975, hijo de inmigrantes cordobeses, y ahora ejerce como profesor de Filosofía en un instituto de la capital cordobesa, convencido de que "la educación es la clave para que el discurso político mejore" y de que a los docentes les toca la responsabilidad de que los jóvenes "sean unos apasionados de la democracia y tengan las herramientas intelectuales para ser capaces de analizar las informaciones que reciben".

"El mundo se ha vuelto extremadamente complejo por el volumen de información; y una cosa es la información y otra el conocimiento", ha concluido.