La película de Mongolia "Öndög" gana la Espiga de Oro de la 64 Seminci

La película "Öngög", del mongol Wang Quan'an, ha logrado este sábado la Espiga de Oro de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que ha otorgado su Espiga de Plata a la coproducción alemana y brasileña "La vida invisible de Eurídice Gusmao", de Karim Aïnouz.

El jurado ha otorgado el premio a la mejor actriz a las intérpretes Carol Duarte y Julia Stockler, ambas protagonistas de la cinta ganadora de la Espiga de Plata, mientras que Levan Gelbakhiani se ha hecho con el premio al mejor actor por su papel en "And Then we Danced".