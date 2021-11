Pablo Abraira, Miguel Ríos o Elsa Baeza reciben un homenaje de la Sgae

De Pablo Abraira, autor de "Gavilán o paloma" al pionero del rock Miguel Ríos, el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón o la cantante y compositora cubanoespañola Elsa Baeza han recibido hoy en la Sgae la llave de la Casa de los Autores, un homenaje por haber cumplido 50 años como socios de la entidad.

Una veintena de figuras de la música, las artes escénicas y el sector audiovisual han recogido esa llave en un acto en el que el presidente de la Sgae (Sociedad General de Autores y Editores), Antonio Onetti, les ha expresado su agradecimiento por representar "la cultura y la memoria emotiva" de España.

En el ámbito de la música también han recibido su distinción los componentes de los Pekenikes Félix Arribas, Ignacio Martín, Enrique Morales y José Miguel Morales o el cantante de los Pop Tops y autor de "Mamy blue" Phil Trim, quien ha recordado aquel histórico 2 de julio de 1965 en el que todos ellos telonearon a los Beatles en su primera visita a España.

Otros autores homenajeados hoy son menos populares pero con verdaderos hitos en sus carreras como el compositor y baterista José Sánchez Lianes, que ha trabajado con Barbra Streisand o Henry Mancini o Benjamín Torrijo, que ha acompañado en giras a Frank Sinatra o Diana Ross además de ser arreglista de Perales o Rocío Jurado.

Del ámbito audiovisual han acudido Cruz Delgado, pionero de la animación española ("Los cuatro músicos de Bremen"), Álvaro del Amo, guionista en películas como "Los amantes" o "La buena estrella" o el mencionado Gutiérrez Aragón quien ha recordado la primera vez que pisó la sede de la Sgae para recibir el pago de derechos por "Furtivos" (1975).

"El señor que había en la ventanilla me regañó por la película que había hecho, así que no volví, hasta que muchos años después me hicieron presidente, lo que me hizo pensar que esta es una sociedad rarísima en la que puede pasar de todo", ha dicho.

El dramaturgo, director teatral y actor Juan Margallo, fundador de grupos clave del teatro independiente como Tábano o Uroc Teatro y Miguel Rellán, creador de Grupo Esperpento Teatro Independiente, aunque más conocido por su faceta televisiva y el dramaturgo Germán Ubillos han representado a las artes escénicas.

Los compositores Joaquín Fernando Díaz, Juan Erasmo Mochi -autor de éxitos como "Mamy Panchita"-, Alfredo Garrido -autor de letras de series infantiles como "Mazinger Z" y "La abeja maya" y productor y letrista de Greta y los Garbo o Los Chichos-, Juan Muro y Sebastián Sánchez han completado la lista de los homenajeados.

La llave de los autores es un reconocimiento que se realiza anualmente a aquellos socios que cumplen cinco décadas como miembros de la Sgae, anónimos o más populares, profesionales del sector cultural cuyas obras suelen ser más reconocibles que sus caras.

Según la Sgae en total en este 2021 más de 150 socios recibirán la llave, un homenaje que ya ha tenido lugar en otras ciudades como Bilbao y Sevilla y que antes de fin año, viajará también a Barcelona y Valencia.