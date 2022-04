Ortiga y Pili Pampín, mezcla de tradición y modernidad en "Eu chorar chorei"

Javier Ramos

La música popular gallega vive una etapa de agitación y renovación. Al fenómeno eurovisivo de las Tanxugueiras se suman una multitud de proyectos que beben de las corrientes tradicionales y toman elementos de otros estilos de vanguardia para, sin tapujos ni filtros, mezclar e innovar en busca de la fórmula del éxito.

Desde hace ya algún tiempo, gaitas, panderetas y muiñeiras conviven con los sintetizadores, el autotune, y otras distorsiones y efectos de sonido. En este océano de posibilidades musicales, uno de los referentes recientes más destacados es Ortiga, alter ego artístico de Chicho, un joven compostelano que, bajo este paraguas, combina ritmos y estilos latinos con temas y músicas populares.

Inmerso en multitud de diferentes proyectos paralelos, su último lanzamiento se titular "Eu chorar chorei" y viene acompañado de la voz de Pili Pampín, una cantante habitual de los escenarios y platós gallegos con sus interpretaciones de canciones populares, con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas.

"Debe de ser la edad, que ahora me apunto a un batallón. Los clásicos ya no me sirven, quiero más", declara Pampín, entre risas, en una entrevista con Efe, en la que ambos artistas repasan las claves de su último trabajo, una suerte de salsa moderna, enfocada al baile, que da una nueva vida a esta letra conocida del cancionero popular.

"Siempre fue una canción que me gustó bastante, que tiene como una mística extraña", apunta Ortiga al hilo de la letra del tema, cantado por ambos dentro de sus estilos: con Pili luciendo una bien cuidada voz y con Chicho ofreciendo una versión procesada de la suya.

Ambos artistas se conocieron en una actuación televisiva, propiciada por la broma del contraste de estilos, pero enseguida hicieron migas. "Nos conocimos, nos caímos bien y experimentar cosas un poco lejos de la zona de confort siempre es positivo", expone Ortiga.

"En un mundo tan globalizado, tú también te quieres identificar con lo tuyo", agrega el joven compostelano, que enfatiza el valor de lo auténtico y de poder alejarse de "andar siempre con las mismas idiosincrasias y discursos". "Creo que es un poco por eso, por salir de lo que es la corriente mayoritaria y al final identificarte", resume, sobre la canción.

Por su parte, Pampín señala que "cuesta salir" de la esfera de la música tradicional, pero agradece que llegue "gente joven" que consiga darle una nueva vuelta de tuerca y llegar "no solo a esa gente que escuchaba la tradicional", sino que brille también "en un contexto más moderno".

Ello permite -añade- que la música gallega haya adquirido "una relevancia muy importante a nivel nacional e internacional", superando tabúes sobre las posibilidades de difusión de estos estilos, e impulsando "a mucha gente que está aquí a animarse, a que se escuche" la música y la lengua gallegas "más allá de las fronteras".

En la entrevista, Ortiga también reivindica el valor de la música como mero divertimiento, sin mayores pretensiones. "A muchos niveles, Bad Bunny tiene la misma composición que los Beatles", sentencia, como forma de discrepar con el mayor reconocimiento, sobre todo de crítica, que se brinda a unos estilos sobre otros.

"Igual que no te apetece un cocido cuando te apetece sushi, viceversa. ¿Qué es mejor: uno u otro? Unos días te apetece una cosa y otros días, otras", proclama.

En el caso de "Eu chorar chorei", el producto musical final se ve potenciado por un videoclip de marcada estética retro grabado, a propuesta del director Xaime Miranda, en la clásica discoteca pontevedresa La Luna, meca de la noche gallega durante muchos años para un amplio abanico de grupos de edad.

Sin tanta parafernalia, pero con igual atractivo, está prevista la participación de Pili Pampín en el concierto que el próximo viernes 6 de mayo dará Ortiga en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, en el que avanza la presencia de multitud de artistas invitados vinculados a sus otros proyectos.

Para concluir, preguntados por futuras colaboraciones, los dos responden tajantes. "Sí, claro", dice Pili; mientras que Ortiga se muestra dispuesto a "muchas más", después del "gustazo" y "lujo increíble" de esta primera. EFE

