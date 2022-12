Ólafur Arnalds: "Necesitamos encontrar la paz en estos tiempos caóticos"

Rosa Díaz

Lo bueno se hace esperar y el disco más personal de Ólafur Arnalds, "Some kind of peace", ha tardado toda una pandemia en llegar a España, donde finalmente el compositor islandés aterriza mañana para iniciar en Barcelona una ruta que le llevará también a Bilbao, Madrid y a varias ciudades de Portugal.

En una entrevista con EFE, Arnalds ha reconocido que ha sido duro tener que aplazar tantas veces la gira y se alegra de que por fin haya llegado el momento de compartir en directo un disco que "habla de algo que todos necesitamos escuchar en este momento, de encontrar la paz en este mundo caótico", y que presentará mañana en el Auditori del Fórum, en el marco del Festival Mil·lenni.

Una paz "interna y externa, aunque quizás imperfecta", que el músico busca con 'loops' digitales, voces femeninas y melodías poéticas y evocadoras.

"Es un álbum que trata de ser abierto y honesto -aclara-. Un disco que quiere que nos permitamos ser vulnerable y darnos cuenta que hay cosas en la vida que no puedes controlar, solo puedes controlar cómo reaccionas antes ellas".

Arnalds ha compuesto el conjunto de canciones "más profundamente personales" de su carrera en un momento convulso, personal y colectivamente hablando, quizás porque, en su opinión, "los tiempos agitados son especialmente buenos para la poesía" y él tiene la intención de "aprovechar cualquier oportunidad para recordar la belleza de la que somos capaces los seres humanos".

Ólafur Arnalds es un músico inclasificable, que empezó tocando en bandas de 'hardcore' y en 2007 inició una carrera en solitario con la que se reveló ante el mundo como un músico sin fronteras, con referentes tanto en la música clásica y como en la electrónica.

"Los géneros son términos acuñados para ayudarnos a hablar de música que no me interesan mucho, a mí lo que me interesa es la visión creativa de cada artista", afirma.

En su caso, esa mirada creativa que le caracteriza y le hace único ha nacido y crecido en un ambiente propicio, la Islandia del siglo XXI, un país que en los últimos años ha dado al mundo músicos como Jóhann Jóhannson, Hildur Guonadottir, Víkingur Ólafsson, Eydís Evensen y Magnús Jóhann, algunos de los cuales han participado en "Some kind of peace: piano rework", en el que diez músicos reinterpretan los temas de Arnalds.

"Islandia está pasando por un buen momento y probablemente nuestra escena musical nunca ha sido tan variada como ahora", ha asegurado el artista, que encarna el gusto por la diversidad estilística.

El abanico de intereses de Arnalds es muy amplio y escucha todo tipo de música, pero en estos momentos lo que más suena en su casa es 'hip hop' y electrónica, según ha confesado.

También está interesado en los artistas españoles, especialmente en Rosalía que, según dice, "está en mi lista de colaboradores con los que sueño para futuros proyectos".

Proyectos que no sabe todavía cuáles serán porque su intención es, cuando finalice su actual gira, tomarse un descanso para investigar y descubrir hacia dónde quiere dirigir sus pasos artísticos.

De momento, lo único que sabe con certeza es lo que le gustaría que pasara en los conciertos que ofrecerá a partir de mañana en España: "quisiera que la gente se sintiera libre para bajar la guardia, estar presente y vulnerable, y abierta a la experiencia. La música en vivo no es una calle de sentido único, es una conversación".