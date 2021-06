Nyno Vargas, "orgulloso" de un disco recopilatorio que muestra su evolución

Silvia García Herráez

Nyno Vargas es un ejemplo de quien la sigue lo consigue. Su apuesta por defender un estilo personal dentro del género urbano le ha hecho cosechar grandes éxitos y ahora lanza un disco recopilatorio, "El Efecto Nyno... continuará", del que, según cuenta a Efe, está "más que orgulloso".

"Desde hace tiempo me venía rondando la idea de hacer un disco recopilatorio con temas que he ido sacando poco a poco y que han tenido mucho éxito como 'Toto' con Mala Rodríguez, 'Hola Nena' con Omar Montes, y 'Hola Mi Amor' con Lérica y Junco. Aparte he añadido un par de temas inéditos para que la gente escuche algo nuevo, precisa en la entrevista.

Este nuevo trabajo, grabado entre España y Latinoamérica y compuesto de 12 canciones, es la segunda entrega de su proyecto "El Efecto Nyno" que lanzó en 2015 y con el que se consolidó como una de las figuras de la música urbana y de la mezcla de este estilo con el flamenco.

"Quería volver a recuperar esa coletilla que en su momento me dio buena suerte y hacer, de esta manera una trilogía con ese nombre que se cerrará el año que viene con 'El Efecto Nyno fin'", explica.

Su cuarto álbum de estudio -editado por Warner Music y ya disponible en todas las plataformas digitales- "está funcionando muy bien, recibiendo mensajes positivos" y es un anticipo de lo que está preparando el artista el año que viene.

"Para entender eso primero hay que escuchar esto y haber escuchado el primero también", agrega Vargas (Valencia, 1993).

Si hay una canción que marca un antes y un después en el estilo del cantante esa es "70 grados", un tema incluido en el disco y compuesto en México el pasado mes de enero y que avanza hacia un sonido que "fusiona el corrido mexicano de la mano de Omar Yubeili, y el rap colombiano, con Nanpa Básico, un peso pesado de la escena colombiana".

"Me siento muy orgulloso de lo que he hecho. En mis canciones se nota una evolución tanto musical como a la hora de componer, ya no soy aquel chaval de 16 años que escribía canciones para chulearse, ahora tienen un mensaje más profundo, más maduro que expresa lo que yo siento o defiendo", apunta sobre su madurez musical y su cambio de registro, con un mayor componente social.

A la par que organiza conciertos para este verano, cierra firma de discos y trabaja en la composición de su nuevo disco, Vargas también está escribiendo un libro que se basa en una historia de superación.

"Lo estoy escribiendo yo, de mi puño y letra, no hay nadie detrás. Lo que quiero reflejar en este libro es la historia de un chaval que nació en un sitio humilde y cómo finalmente consigue triunfar", señala.

"La trama podría ser perfectamente mi vida, pero no lo estoy haciendo desde el punto de vista biográfico, si no de un chico cualquiera que le pasan una serie de cosas en la vida, podría ser ficción, pero en realidad es la vida misma", añade.

En las últimas semanas Vargas no solo ha sido noticia por el lanzamiento de su nuevo disco, si no también por su detención por su supuesta implicación en una pelea en Valencia. Al cantante se le acusa de haber propinado un puñetazo a un joven que le insultó.

Como consecuencia del golpe en la cara, el chico cayó al suelo y tuvo que ser trasladado a un centro sanitario donde fue tratado de una fractura.

Tras esto, el exconcursante de "Supervivientes" quedó en libertad hasta que sea citado en los juzgados para aclarar los hechos y dar su versión de lo sucedido. Respecto a este asunto el valenciano solo ha dicho que "no hay que hacer caso a lo que la gente habla" y que tendrá "oportunidad" de defender su inocencia en el juzgado.