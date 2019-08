Nueve mujeres acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

Nueve mujeres han acusado al tenor español Plácido Domingo de haber cometido con ellas acoso sexual. Según una información publicada por la agencia Associated Press, el español presionó a estas mujeres para que mantuvieran relaciones sexuales con él a cambio de trabajos. Si se negaban, las castigaba profesionalmente. La agencia norteamericana señala que estos hechos comenzaron en los años 80 y se prolongaron durante tres décadas. Una de ellas explica que Domingo pasó su mano por debajo de la falda y otras tres han confesado que las besó sin consentimiento alguno.

El tenor ha publicado la siguiente declaración como respuesta a tales acusaciones: “Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años atrás son profundamente inquietantes y, tal como se presentan, inexactas. Sin embargo, es doloroso escuchar que pude haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo atrás y a pesar de mis mejores intenciones. Creía que todas mis interacciones y relaciones siempre eran bienvenidas y consensuadas. Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Reconocemos que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares”.

Plácido Domingo ha interpretado más de 150 papeles en más de 4.000 actuaciones. Actualmente, sigue cantando y dirigiendo y ejerce como director de la Ópera de Los Ángeles.