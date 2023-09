"Notas sobre un verano": los dilemas de los milenial saltan al cine independiente

Salvador León

Los dilemas y dificultades de la generación milenial, como la precariedad o la redefinición del concepto de amor, saltan al cine independiente de la mano de "Notas sobre un verano", tercer largometraje de Diego Llorente, que ha recurrido al naturalismo y a la improvisación para contar la historia de Marta.

Una sencilla historia romántica rodada siguiendo un estilo poco convencional, que llega este viernes a los cines y que sigue a Marta (Katia Borlado), una joven con una precaria vida en Madrid que acaba de empezar a vivir con su novio, Leo (Antonio Araque).

La joven decide pasar las vacaciones de verano con su familia en su Asturias natal, donde se reencontrará con su exnovio Pablo (Álvaro Quintana), con quien iniciará un romance secreto.

"Es una película en la que es muy fácil verse reflejado o reflejada", ha afirmado a EFE Diego Llorente, director, productor y guionista del filme, quien ha asegurado que la cinta "mata al argumento" al depositar más importancia en la forma de narrar que en los hechos y hace que el espectador se encuentre con una experiencia distinta a la que podría imaginar leyendo la sinopsis.

El realizador recurre a formas de narración alternativas donde prima el naturalismo en la actuación, cierta concesión a la improvisación y un montaje cargado de elipsis que permite al espectador construir la historia: "No teníamos que respetar un texto muy concreto", ha recordado Borlado sobre el rodaje.

"A mí que me dejen jugar es una cosa que me encanta y creo que además es una cosa que alimenta mucho la película, y a raíz de eso se nos fueron ocurriendo otras escenas que no estaban en el guion y que al final se quedaron", ha añadido.

En ello ha coincidido Llorente, que subraya que "en la película hay situaciones muy cotidianas, diálogos banales que se mezclan con otros más elevados". "Creo que no hay peor forma des ser sublime que jugar a ser sublime todo el rato", ha sentenciado.

El carácter intimista y austero de "Notas sobre un verano" recuerda en ciertos pasajes a la estética y la narración de los filmes más cotidianos de Eric Rohmer, comparación que Llorente ha reconocido asimilar "con mucho apuro" aunque cree que las cintas de ambos son "muy distintas" ya que "él era un maestro francés de cien años" frente a "un aprendiz asturiano de treinta y muchos".

Precisamente, la película pone el foco en las dificultades y retos de los que atraviesan la treintena y han de afrontar un mundo precarizado, algo con lo que Borlado ha empatizado al recordar que en su adolescencia imaginaba sus 32 años "lo primero, siendo una señora, y lo segundo con tu casa y con unas cosas muy básicas y muy establecidas" como una vivienda y un trabajo estables.

Rodada en el verano de 2021, el filme tuvo que hacer frente a las medidas tomadas frente a la pandemia, algo que no impidió que la filmación se completase en tres semanas.

Y eso pese a que se tuvieron que modificar, por exigencias de aforo, escenas como en las que se representaban fiestas populares rodadas en las localidades asturianas de Gijón, Llanes, Ribadesella y Siero, pueblo de origen del director, a los que se han unido cortes rodados en Madrid.

Con una distribución de tan solo treinta copias y un modesto presupuesto, el filme no ha contado con financiación de organismos regionales ni estatales sino que ha sido costeado, en su mayor parte, por el propio Llorente, y ha llegado a ser proyectada en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Róterdam.