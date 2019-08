Nacho Cano anuncia "un show muy potente" en su vuelta a los escenarios dos décadas después

Nacho Cano ha anunciado "un show muy potente" para su regreso a los escenarios después de 22 años y lo va a hacer el próximo sábado en Sonorama con un concierto que va a formar parte de un documental que se estrenará en Neflix, y en el que tomarán parte grupos del panorama musical indie, con los cuales quiere "reflotar" las canciones de Mecano para las nuevas generaciones.

El músico ha aparecido relajado y locuaz en la rueda de prensa de presentación del festival en Aranda de Duero. "No tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio", ha asegurado, principalmente porque "revisitar Mecano es difícil".

"Ya lo hice con el musical de 'Hoy no me puedo levantar', creo que bastante bien, pero es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien", ha reconocido.

Asimismo ha argumentado que "para pelear con la voz que había en aquella época, que era quizá la mejor y lo sigue siendo", (en referencia a Ana Torroja), había que hacerlo con gente que cantara muy bien".

En su actuación en Sonorama se sabe que van a interpretar sus temas los cantantes de Miss Caffeina, Elefantes, Izal, Shinova, entre otros, a los cuales Cano ha elogiado abiertamente. "En la música puedes tener rollo, canciones, pero puedes cantar bien o no, y esta gente canta toda acojonantemente", ha sentenciado.

Otra de las claves de su reaparición, según ha desvelado, ha sido la amistad: "a estas alturas de mi vida es básicamente lo que me mueve", ha asegurado.

Precisamente esa amistad desde más de 25 años con el productor de origen Javier Adrados le ha ayudado a descubrir buenas interpretaciones de Mecano realizadas por algunos de los grupos"indies" con los que ahora se ha animado a actuar.

"Javi llevaba 25 años proponiéndome cosas y le he dicho que no a todas", ha indicado con humor. Sin embargo, escuchó a los grupos actuales interpretando canciones de Mecano en uno de los discos producidos por Adrados y se sorprendió: "Qué bien cantan los indies", ha bromeado, "en mi época no había indies, lo más indie era yo, que no se sabía lo que era".

El artista ha reflexionado también sobre la música y la "gente auténtica" que está por encima del éxito y la fama. "Eso se nota y se ve y la gente lo sabe".

Respecto al Sonorama ha opinado que se distingue de los demás festivales "porque la gente que viene, por encima de todo, le gusta la música y eso te lo deben también a ti", ha indicado señalando al director, Javier Ajenjo, a quien considera el alma del festival.

"Todas las cosas tienen un alma y ese alma cuando desaparece ya no es lo mismo", ha señalado, elogiando el trabajo de Ajenjo: "Sabía que volver era o a lo grande o nada y no me han puesto restricciones a nada de lo que he pedido", ha afirmado.

Sobre su espectáculo ha insistido en que "va a estar muy potente" y que "estos increíbles artistas y más increíbles interpretes de canciones que no son de ellos van a elevar estas canciones y reflotarlas para las nuevas generaciones".

También ha adelantado que el concierto va a formar parte de un documental que va a estrenar la plataforma Netflix. "Espero que mis nietos y bisnietos, aunque no tengo hijos, pero lo que venga", ha bromeado, "se acuerden de mis canciones porque vais a flipar viendo cómo las cantan y las viven, y lo vivas que están. Esperamos no defraudaros".

Por su parte, Alberto Jiménez y Shuarma han manifestado sentirse muy afortunados y orgullosos de esta gran oportunidad de compartir escenario con un referente de la música española aunque han reconocido también una cierta presión y nerviosismo.

Tanto Javier Ajenjo como la alcaldesa de Aranda, Raquel González, han agradecido al músico su presencia en el festival y en Aranda de Duero, pues, conscientes de que es su vuelta a los escenarios tras 22 años, lo consideran "un gran regalo, un lujo".