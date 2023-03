El Museo Picasso de Málaga busca un director con un perfil más internacional

El Museo Picasso de Málaga pretende que su nuevo director artístico tenga "un perfil más internacional" en la convocatoria que ha abierto para sustituir en el cargo a José Lebrero, ha afirmado este viernes el consejero andaluz de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.

El consejero ha explicado a los periodistas que no buscan "especialmente a alguien que venga de un país concreto, sino perfiles que tienen que ver con la necesidad de que el Museo Picasso trascienda incluso más allá de la figura de Picasso".

Ha precisado que el Museo "debe ser capaz de venderse en muchas partes del mundo como elemento atractor de lo que expone, una parte importante de la trayectoria de Picasso diferente a la que se expone en otros museos, y además en su ciudad natal, con lo que debería tener una repercusión mundial más definida".

Sobre la polémica por el sueldo del nuevo director artístico, ha asegurado que la cantidad "se actualiza", pero "no se duplica ni mucho menos", porque pasará "de 60.000 a 80.000 euros" anuales.

Para Bernal, dicha polémica "viene por el contexto en el que se produce, de negociación del convenio colectivo del resto del personal del Museo".

"Igual no se entendía que no hubiera todavía un acuerdo para la actualización de las condiciones del personal del Museo y sin embargo el director, que no está dentro del convenio y se negocia independientemente, tuviese la decisión de actualizar su salario, que cualquier persona puede entender por las funciones que se le van a pedir", ha añadido.

En este sentido, ha querido "tranquilizar" al resto del personal del Museo, porque están "a punto de presentar la propuesta en la negociación del convenio colectivo" y cree que "va a resolver todas las expectativas".

También ha recordado que José Lebrero permanecerá en su cargo hasta el próximo 31 de diciembre y después se producirá "una transición" con el nuevo director artístico.

El titular andaluz de Cultura ha agradecido a Lebrero "todo el trabajo que ha hecho", porque "ha colocado al Museo y al legado de Picasso en un lugar absolutamente increíble todos estos años", pero el comité ejecutivo de la pinacoteca "ha decidido ahora buscar otro perfil que suponga un salto internacional".